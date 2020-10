Discrepa AMLO de su hermano Pío por denuncia contra Carlos Loret

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la mañana de este lunes que no está de acuerdo con su hermano Pío López Obrador, quien denunció al periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de los videos donde se le ve recibir dinero de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), y pidió que se le castigue con 12 años de prisión, publicó sinembargo.mx.

“No estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos“, dijo.

El mandatario consideró que se trata de asuntos particulares, por lo que recomendó a Loret de Mola no preocuparse. “Si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna [Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón], ni modo que nosotros actuemos como García Luna. No somos iguales”, agregó.

En su tradicional encuentro matutino con la prensa, reiteró que no está de acuerdo y que “no se va a hostigar ni a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada”.

“No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa. Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada. Y en vez de ayudarme, esa denuncia de mi hermano, me perjudica o nos afecta, relativamente porque si no es por eso, es por otra cosa”, afirmó López Obrador.

El día de ayer, Loret de Mola acusó que Pío López Obrador lo denunció por la difusión de los videos donde se le ve recibir dinero de David León Romero.

En una columna publicada en el diario estadounidense The Washington Post, aseguró que Pío López Obrador levantó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y pide que se castigue al periodista con 12 años de prisión.

“Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí, y además se dice víctima, después de que en Latinus revelamos los dos videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero”, reiteró en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Loret de Mola aseguró que Pío López Obrador lo acusó de invadir su vida privada.

Por ello, acusó que la denuncia del hermano del Presidente “escala las permanente agresiones del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa, en contra de cualquier periodista que se dedique a criticar”.

En su artículo, Loret de Mola señaló que la denuncia fue presentada el pasado 2 de octubre, y que fue calificada por el hermano del Presidente como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia”.

A la par, el hermano del mandatario pidió que se le reconozca como coadyuvantes de la Fiscalía, con el fin de que la FGR abra una investigación sobre el caso.

Loret de Mola aseveró que la denuncia de Pío López Obrador se da al “cobijo del Estado”, pese a que la difusión de los videos constituyen “un asunto de trascendencia, interés público y valor periodística cuya difusión pública protegen lo mismo las leyes nacionales que los tratados internacionales”.

LORET DA A CONOCER VIDEO DE PÍO

El 20 de agosto, Carlos Loret de Mola difundió videos que muestran a David León Romero, nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la distribuidora de medicamentos del Estado, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del actual Jefe del Ejecutivo, previo a la campaña Presidencial de 2018.

El actual funcionario federal, quien hasta finales de julio se desempeñaba como titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se pronunció esta noche en Twitter. Dijo que cuando las grabaciones fueron tomadas él era consultor, no servidor público y la manera en la que “apoyó al Movimiento” fue recolectando recursos, aseguró que lo hizo “entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Cuando entregó el dinero a Pío López Obrador, León Romero se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas que entonces lideraba Manuel Velasco, actual Senador del Partido Verde.

Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país.

De acuerdo con la información publicada hace dos meses en Latinus, León grabó las entregas del dinero en 2015. (Fuente: sinembargo.mx)