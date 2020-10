Extrabajadores de Walmart piden ayuda a Senadora para solucionar indemnizaciones en Playa del Carmen y Cancún

CANCÚN, MX.- La senadora de Quintana Roo, Marybel Villegas Canché se reunió hoy con extrabajadores del grupo Walmart, parte de un despido masivo por parte de está empresa, con personas con incluso más de 20 años de antigüedad.

“Son aproximadamente ocho personas de Cancún y 10 de Playa del Carmen; llevaba muchos años laborando para este empresa y los despidieron sin liquidación, de manera injustificada. Vinimos a hablar con los presidentes de las Juntas (de Conciliación y Arbitraje) para saber por qué les están dando largas” declaró la senadora de Morena. “La obligación de las juntas es defender los derechos de los trabajadores y que éstos no sean pisoteados, estamos para acompañarlos para que se resuelvan sus casos”.

En algunos casos los despidos se dieron luego de 23 años de servicio, denunciaron los inconformes.

“No me liquidaron conforme a la ley y me dijeron que yo tenía que venir a las juntas de Conciliación y Arbitraje para que le dé un seguimiento, llevo dos años dando vueltas y nos dicen que después me dan la cita”, dijo una de las trabajadoras.

“Mismo caso, me despidieron y me dijeron que no me iban a liquidar, que lo peleara aquí en las juntas de conciliación”, añadió Fernando, otro de los afectados, quien manifiesta más de 21 años de servicio. (Agencia SIM)