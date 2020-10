HAY 150 MDP AÚN SIN COMPROBAR, PERO…: Ya no serán analizadas, una por una, las cuentas públicas en el Congreso

CANCÚN, MX.— Poco más de 150 millones de pesos faltan por ser comprobados debidamente por varias instancias, incluso hasta universitarias y, en el caso del ex oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos, prácticamente está descartada su comparecencia, según dijo el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Verde Ecologista.

El legislador manifestó que realizan bastantes actividades junto con el Auditor Superior del Estado y actualmente hay un nuevo mecanismo en la Ley de Fiscalización, que establece cómo se atenderán las cuentas públicas, pues antes analizaban cada uno de los organismos y dependencias para ser aprobados una a una.

Ahora, indicó, es distinto, hay que autorizar un informe general que emite la Auditoria Superior del Estado, el cual fue presentado en febrero.

De acuerdo con lo que marca la ley, dijo que convocan reuniones para escuchar los planteamientos de la auditoría de la unidad de vigilancia y valoran si llaman a comparecer a los funcionarios involucrados.

“Hay municipios que tienen algunas observaciones, al igual que varias universidades, incluso una por más de 20 millones de pesos”, señaló.

“Estamos por definir si se convoca para una comparecencia aparte o la suman a la glosa del ejecutivo”, agregó.

También expresó que tendrá que haber un proceso de resarcimiento y, de no solventar las irregularidades, se procedería penalmente.

En el caso de la Oficialía Mayor, en la que se tienen detectadas algunas irregularidades, dijo que al ex oficial Manuel Alamilla Ceballos no se le llamaría, sino al encargado del despacho, pues los ex funcionarios no tienen la obligación de comparecer.

“Se puede correr la invitación, pero difícilmente se daría”, añadió.

Respecto al diputado Gustavo Miranda García, de quien se dice pediría licencia para ir en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, respondió que todo lo que se diga en estas fechas son especulaciones, lo que sí es que buscan los mejores cuadros para el proceso electoral de 2021.

También señaló que todavía no se define si participaran en las próximas elecciones en alguna coalición. (Infoqroo)