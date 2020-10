Pide ‘Chanito’ Toledo recuperar el dinero pagado a los 50 supuestos ‘aviadores’ detectados en el Congreso de Quintana Roo

CANCÚN, MX.— El diputado José Luis “Chanito” Toledo Medina, de Movimiento Ciudadano, demandó la desaparición de cincuenta “aviadores” de la nómina del Congreso del Estado y la recuperación del recurso que se desvió para emplearlo en el combate a la actual crisis económica derivada de la pandemia.

En entrevista con Pulso AM, “Chanito” Toledo aseguró que a pesar de que MC es la 5ª fuerza política, no tiene voto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y eso le ha impedido hacer un combate frontal a esos temas que lastiman pública y políticamente al Congreso y que dejan claro que quien preside la Junta hace un manejo discrecional de la administración.

“No sabemos quiénes son (los aviadores), pero próximamente nos reuniremos con Gustavo Miranda (presidente de la Jugocopo en la XVI Legislatura), para que nos diga quienes son, donde están y cuándo fueron incluidos en la nómina”.

“Estamos en medio de una crisis económica y ese dinero se pueden destinar para apoyos a empresarios, no que el Congreso los dé, sino buscar mecanismos de recorte de presupuesto que nos hagan más eficientes y ayuden en medio de la contingencia, porque el Legislativo no es un ente diseñado para ayudas sociales o para destinar recursos a obras públicas, hay una interpretación incorrecta ahí. Podemos gestionar, hay una bolsa de gestión social, 25 o 30 mil pesos al mes que cada diputado da para ir ayudando en su distrito”.

Durante el primer año, precisó, MC fue la bancada más productiva del Congreso de Quintana Roo, “ahora nos enfrentamos al análisis y discusión de las iniciativas que hemos presentado, el llamado a los diputados de Morena es que no porque la iniciativa provenga de otro lado no pueda ser ley, ahora como tienen mayoría en las comisiones las desechan, pero estamos empujando para que la mayoría legislemos a favor de los quintanarroenses”.

“Prácticamente las iniciativas salen planchadas para desecho porque son de nosotros, hemos presentado iniciativas para temas tan importantes como la violencia de género, pero las últimas seis iniciativas se han desechado”.

“Todas las iniciativas que no sean de Morena o del Partido Verde las echan para atrás, sólo porque no son del bloque mayoritario, eso no es bueno para nada”.

Sobre el triunfo del PRI en Coahuila e Hidalgo, el diputado comentó que se debe a que tenemos un gobierno sin rumbo que no se termina de definir.

“Se habla del combate a la corrupción, pero las últimas licitaciones no se hicieron, se asignaron; vamos a trabajar en transparencia, pero han desaparecido los instrumentos que las garantizan, no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, Morena tiene una gran crisis interna, un problema de gobernabilidad y en Quintana Roo lo podemos ver con la basura, el mantenimiento de las calles, el alumbrado público, sólo interesa la siguiente elección”.

“Morena no es Andrés Manuel López Obrador y sin el presidente en la boleta todos los demás forman parte de un bloque político ineficiente”. (Infoqroo)