SEMÁFORO FEDERAL NO COINCIDE CON EL ESTATAL: Quintana Roo mantendrá en amarillo el Semáforo Epidemiológico la siguiente semana, confirma Carlos Joaquín

Por Sarai Reyes

CANCÚN, MX.- El Semáforo Epidemiológicos del 26 de octubre al 1 de noviembre en Quintana Roo se mantiene en color amarillo, anunció la noche de este jueves el gobernador Carlos Joaquín, quien pidió a la población no dejarse engañar con los datos que otorga el semáforo del gobierno federal, que asegura, “no coinciden con los datos reales de Quintana Roo”.

En el marco de la transmisión semanal, el mandatario estatal insistió en que los datos del semáforo federal siguen sin coincidir con los datos reales de Quintana Roo, pero destacó que en la entidad se mantendrá el color amarillo porque así lo permiten los datos reales, y con ello poder avanzar con la reactivación económica y muestran niveles de que se tiene un mayor porcentaje de pruebas negativas que positivas.

“Hemos revisado los números que el semáforo federal tiene y no coincide con los datos que nosotros tenemos de forma real, ustedes y nosotros vivimos aquí en Quintana Roo y estamos sintiendo todos los días esa sensación, la sensación de un color amarillo que nos permite recuperarnos económicamente, ya tenemos mayor porcentaje de pruebas negativas que positivas y esto no ocurría; sabemos bien todas y todos los quintanarroenses como están las cosas, ni nos dejemos engañar, han bajado el número de muertos y hay menor ocupación hospitalaria, sin duda Quintana Roo está en color amarillo”, afirmó.

El mandatario estatal, exhortó a la población a no bajar la guardia, “ni un relajamiento adicional a lo que hoy tenemos”, ni tampoco olvidar que lo importante es llegar al verde y que mientras no tengamos las medidas suficientes y no tengamos el cuidado suficiente, difícilmente podremos llegar al color verde que nos permitiría muchas más actividades, entre ellas las escuelas”, abundó.

Reconocimiento del FBI resultando de un trabajo coordinado.

Por otra parte, el gobernador del estado destacó el reconocimiento que el FBI otorgó este jueves a la policía de Quintana Roo por las acciones realizadas en conjunto y que derivaron en la detención de fugitivos importantes en la entidad y es el resultado de trabajo coordinado que se realiza con diferentes instituciones de seguridad tanto nacional e internacional.

“Tenemos una estrecha coordinación con fuerzas de seguridad internacionales porque tenemos muchos turistas cada llegal al destino ybesto significa un interés por parte de Estados Unidos y Canadá para mejorar los esquemas de seguridad; hay un trabajo cercano de colaboración entre ellos y nosotros y hoy estuvieron aquí para reconocer ese trabajo y esfuerzo y al mismo tiempo ratificar también los nuevos acuerdos de colaboración”, añadió.

Apoyan a Benito Juárez en la cuestión legal para resolver el tema de la basura

Con respecto a la problemática que enfrenta Cancún por las miles de toneladas de basuras en sus calles el gobernador del estado dio a conocer que se ha reunido ya con la presidenta municipal Mara Lezama,. Para analizar desde el punto de vista jurídico la situación que enfrenta con la empresa concesionaria inteligencia México pero que además han ayudado apoyado al municipio con unidades compactadoras de basura para avanzar en el servicio de limpieza de la ciudad ya que este problema dijo obedece exclusivamente resolverlo al municipio de Benito Juárez.

“Hemos estado platicando con ella desde el punto de vista jurídico de la concesión que han otorgado que fue otorgada de este la administración pasada, es una empresa externa al propio ayuntamiento, tuvimos algunas reuniones con quiénes pueden proveer algunos camiones compactadores de basura hemos también estado muy pendiente en la búsqueda de poder entrar con empresas auxiliares para que recojan la basura, entiendo que va por buen camino”. Señaló. (Noticaribe)