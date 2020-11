Cierre de puerto, duro golpe al sector náutico de Cancún; pérdidas superan los 150 mil dólares por día

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El sector náutico opera con número rojos, las pérdidas económicas superan los 150 mil dólares diarios a consecuencia del mal tiempo que los mantiene, desde el pasado mes de octubre, en resguardo porque los puertos se han mantenido cerrados por los fenómenos meteorológicos que han impactado al destino.

El presidente de la Asociación de Náuticos en Cancún, Francisco Fernández, expuso que durante el mes de octubre tres fenómenos impactaron a las costas de Quintana Roo y hubo necesidad de sacar las embarcaciones para resguardarlas, además de ello algunas embarcaciones y marinas sufrieron daños que no se han podido reparar por falta de ingresos, a esto se suma el frente frío número 11 que mantiene los puertos cerrados desde el pasado lunes por los vientos de hasta 40 kilómetros por hora que les impide prestar sus servicios.

“Realmente esto ha sido una pérdida considerable; nosotros normalmente tenemos en un día regular nuestras pérdidas superan los 150 mil dólares diarios, estamos en pláticas con Capitanía de Puerto para abrir dos o tres días, puesto que los efectos de ‘Eta’ vienen de regreso y nos va a cerrar el puerto otra vez el fin de semana”, dijo.

Añadió que esperan que ‘Eta’, sea el último fenómeno de esta temporada de huracanes, porque la temporada concluyó el pasado mes de octubre, y que el clima les permita poder recuperarse, debido a que este sector ha sido uno de los más castigados este año también por la crisis económica por la pandemia covid-19, lo cual los ha dejado sin actividad.

“Realmente la economía como tal no la hemos subsidiado, estamos afrontando los problemas puesto que no hay ganancias, todo este año no ha habido ganancias y únicamente estamos sacando los gastos para poder subsistir y el próximo año esperando que nos vaya mejor”, afirmó. (Infoqroo)