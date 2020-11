Pide INE a partidos postular mujeres en siete de 15 gubernaturas; Morena y PAN se oponen

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con la oposición de los representantes de Morena y del PAN, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con nueve votos a favor y dos en contra, los lineamientos mediante los cuales los partidos políticos deberán asignar a mujeres, siete de las 15 candidaturas a los cargos de gubernaturas que se elegirán el próximo año, publicó mvsnoticias.com.

Durante la sesión extraordinaria de este viernes, se dio lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en el que se hizo un exhorto a los consejeros electorales a no extralimitar sus facultades, postura que fue secundada por el representante de Morena, Alejandro Viedma. “Por lo que le pedimos al INE, igual que lo está haciendo el Senado de la República, les pedimos que no invadan las facultades del Congreso de la Unión y sus atribuciones como nosotros no lo hacemos con otros poderes. El INE no tiene facultades legislativas y nosotros como legisladores tenemos la convicción de defender nuestro ámbito de facultades legislativas”.

En respuesta, la consejera Adriana Favela destacó que el INE no legisla y destacó que los lineamientos representan una oportunidad histórica para las mujeres. “Tenemos que remover los obstáculos para que las mujeres lleguen a esos cargos tan importantes. ¿Estamos legislando?, no estamos legislando, estamos haciendo efectivo el principio de la paridad entre los géneros para las gubernaturas que es lo que nos corresponde como autoridad. ¿Estamos invadiendo facultades de otros poderes?, no, simplemente estamos haciendo una realidad ese principio de la paridad. ¿Estamos actuando en contra de la reserva de ley?, no, porque estamos haciendo efectivo el principio de la paridad”.

Por su parte, la consejera Dania Ravel enfatizó que es deber de las autoridades, actores políticos y de la sociedad, seguir trabajando para que los comicios del 2021, además de ser los más grandes, también sean las más igualitarias e incluyentes. “No deben existir más mujeres políticamente relegadas, ni excluidas, mucho menos tras bambalinas o en segundo plano. La batalla que se ha emprendido para garantizar que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos humanos, en particular sus derechos político-electorales, ha valido y seguirá valiendo la pena, nuestra meta debe ser que todas las mujeres que lo desean, pueden participar políticamente sin discriminación, ni violencia”.

De acuerdo con los lineamientos, el INE será el único facultado para llevar a cabo la dictaminación respecto al cumplimiento integral del principio de paridad de género en las candidaturas a gubernaturas. Cada partido político nacional y local determinará y hará públicos los criterios aplicables para garantizar la paridad de género en la selección de sus candidaturas a las 15 gubernaturas, a más tardar el 15 de diciembre de 2020.

Para la observancia de lo anterior, no será suficiente que el partido político enuncie que dará cumplimiento a lo previsto en la Ley, sino que en dichos criterios deberá señalarse con toda claridad la metodología que seguirá para asegurar invariablemente que en la postulación de candidaturas se observará la paridad de género. (Fuente: mvsnoticias.com)