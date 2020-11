La violencia en Quintana Roo es el reflejo de la sociedad, afirma PRD

CANCÚN, MX.- La violencia en Quintana Roo es reflejo de la sociedad; “vamos mal, tenemos que cambiar, no veo una sociedad tan unida como antes, está polarizada”, expresa Hayde Saldaña, consejera nacional del PRD.

“Sería muy lamentable que detrás de las víctimas (de feminicidios), haya grupos que traten de desestabilizar sólo por política”, añade.

Asimismo, en entrevista con Pulso AM, señala que sólo las personas que hemos sufrido violencia entendemos el dolor de cuando tu voz es apagada por el poder”.

Soy impulsora de protestas organizadas, como acto democrático para hacer ver cuando las cosas están bien en un sistema, se vale, pero también amo como abogada el respeto por lo que representa mi país y su historia. Me molesta que un acto válido empañe una protesta; rechazamos si hay una persona o grupo detrás de esto, sería muy lamentable”, reiteró.

Sobre lo que sucedió con los taxistas (presuntas amenazas y la muerte de dos operadores ayer en Cancún) dice que la deja desolada y que le hace preguntarse en qué están fallando la sociedad y los gobernantes.

Respecto a la organización del PRD con miras a las elecciones de 2021, afirma que el Consejo ya está establecido, ya hay nombres y apellidos en una lista ya validada por el partido, pero siguen esperando la ruta jurídica luego de que se impugnara la decisión del Comité Ejecutivo Nacional para designar a un delegado.

“Yo no veo por qué no dar voz y vida a un grupo ya establecido para que designe a su presidente y secretario, no veo porqué el Comité va a designar a un delegado cuando hay un consejo validado, jurídicamente no veo la razón, más que nada los grupos al interior no están sólidos como debiera ser”, explica. (Infoqroo)