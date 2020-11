No hay denuncia hecha por el gobierno de estado contra Carlos Mimenza, confirma Carlos Joaquín

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El gobernador Carlos Joaquín, dio a conocer que su gobierno no hecho ninguna denuncia contra Carlos Mimenza y que su detención obedece al daño causado hacia muchos particulares.

Lo anterior, luego de que el polémico empresario que se ha dedicado a denostar al gobierno, fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Mérida, por una orden de aprehensión girada en su contra desde Quintana Roo, por el delito de extorsión.

En entrevista, el mandatario estatal expresó que en su gobierno se ha garantizado la libertad de expresión “por molesta u ofensiva que estos sea”, luego de que Carlos Mimenza se ha caracterizado por denigrar al gobierno del estado, pero el gobernador informó que no han tomado ninguna acción.

“Mi gobierno no ha tomado ninguna acción en ese sentido, siempre ha habido libertad de expresión, por molesta u ofensiva que esto sea, no hay denuncia hecha por nosotros, pero bueno, sin duda la ha habido hacia muchos particulares que son quienes han presentado las diversas denuncias, en el caso del gobierno no hicimos ninguna denuncia al respecto”, afirmó.

Cabe señalar que Carlos Mimenza, ha protagonizado manifestaciones violentas tanto en Cancún como en Playa del Carmen, sin embargo, el gobernador fue claro en señalar que su gobierno no ha hecho ninguna denuncia en este sentido. (Noticaribe)