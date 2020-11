Van 16 mil víctimas de violencia atendidas en el Centro de Justicia para Mujeres en Cancún durante el 2020

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Ante el incremento en el número de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que reporta el Centro de Justicia para Mujeres en Cancún, su directora, Concepción Requena Ochoa exhortó a las féminas a buscar ayuda, al reconocer que la cultura de la denuncia sigue siendo una limitante para erradicar la violencia.

Lo anterior, luego de dar a conocer que durante el 2019 el centro brindó atención a cinco mil mujeres víctimas de violencia y en lo que va de este año, suman ya 16 mil mujeres atendidas, cifra que dijo, por una parte es positiva porque significa que cada vez son las mujeres que deciden buscar ayuda, pero por otra parte, no deberían existir estos casos.

“Acudan por apoyo, no están solas, hay un lugar donde pueden ser escuchadas, hay que pedir ayuda con un familiar, conocidos, vecinos, con amigas, no quedarnos ni sentirnos culpables de la situación en la que nos encontramos, las mujeres hemos sido etiquetadas por muchos años de todo, no carguemos con culpa vayamos a pedir ayuda, no estamos solas, tenemos que pedir ayuda, porque si se puede salir del circo de las violencia, es difícil sí, pero si se puede”, expresó.

Destacó que el Centro de Justicia de la Mujer, además de dirigir a las mujeres a la instancia correspondiente, también se brinda atención psicológica y legal, e incluso cuenta con programas para el empoderamiento de la mujer, donde se les brinda cursos y diversos talleres, además de la capacitación para el trabajo o de incubación de pequeñas empresas. (Noticaribe)