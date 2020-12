“NO NOS ALCANZA PARA SALIR ADELANTE CON LOS RECURSOS QUE TENEMOS”: “Tomé la decisión de no ponerle impuesto a los quintanarroenses”, dice el gobernador Carlos Joaquín en referencia al nuevo impuesto a turistas extranjeros

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX,- “Tomé la decisión de no ponerle impuesto a los quintanarroenses, no incrementar esos impuestos y de no hacer nuevos impuestos, esa es la razón exacta”, justificó el gobernador Carlos Joaquín, al cobro del nuevo impuesto a visitantes y extranjeros de 10 dólares, por concepto de aprovechamiento de bienes de dominio público, ante la necesidad de que su gobierno pueda obtener más recursos para hacer frente a las necesidades del estado.

Esto luego, del rechazo que ha tenido este nuevo impuesto en el sector turístico, porque consideran que afectará el flujo de visitantes porque impactará en la economía de los viajeros.

El mandatario estatal recordó, que ante los recortes que tendrán la entidad en las participaciones federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les recomendó hacer el cobro de la tenencia vehicular, sin embargo, dijo que él tomó la decisión de no cargarle la mano a los quintanarroenses con el pago de más impuestos.

“Para mí era fundamental cuidar la economía, conozco y se la enorme problemática que hoy se tiene para poder cubrir los gastos más importantes que tenemos en casa, era por supuesto imposible hacerlo”, expuso.

Agregó que este impuesto del cual aún no se tiene claro la forma de recaudación, dijo que no estará impactando a las tarifas hoteleras, ni tarifas aéreas y ningún otro tipo de tarifas, tampoco será un pago que harán los hoteles, ni a los restaurantes y que tampoco tendrá un impacto directo a los quintanarroenses, sino que se tendrá que hacer de manera directa al turista posiblemente a su salida del estado.

“Evidentemente no nos alcanza para poder salir adelante con los recursos que tenemos y con enorme epidemia que tuvimos y nos obligó a perder la recaudación y necesitamos el tener algún criterio o forma que nos permita también recuperar algo para salir adelante todos estos programas y proyectos que son fundamentales para Quintana Roo y así no afectamos en lo más mínimo a ninguno de los habitantes de Quintana Roo con ningún impuesto adicional, que ese no lo hay y no lo habrá”, abundó.

Insistió en que, hoy por hoy, su gobierno enfrenta un serio problema con la disminución en recursos federales que alcanza los 3 mil millones de pesos ante la pérdida del apoyo de las secretarías de estado y que el gobierno del estado ha absorbido los gastos que la federación ha dejado de hacer, como el mantenimiento de las carreteras y que se tendrá que seguir haciendo, el de guarderías y de la compra de algunos medicamentos que dejaron de ser parte del Gobierno Federal.

Otro tema importante, es el recurso de la promoción turística, en la que recordó que el gobierno federal les retiró los recursos de los 22 dólares que se les cobra a los pasajeros que llegan a México y hubo la necesidad de crear un fondo propio para la promoción y que este fondo tendrá que ser reforzado para captar más visitantes. (Noticaribe)