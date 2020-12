Acusan a doctora de homicidio calificado en grado de tentativa tras queja de paciente COVID-19

DURANGO, MX.- La doctora Azucena Calvillo, internista COVID-19 del IMSS en la capital de Durango, fue detenida y acusada de intento de homicidio en contra de un magistrado que tenía bajo su cuidado y quien argumenta que la doctora manipuló su respirador para terminar con su vida el pasado domingo, publicó unotv.com.

Durante la madrugada de este miércoles la doctora Azucena fue liberada, la Fiscalía estatal había argumentado que se encontraba detenida por homicidio calificado en grado de tentativa.

“Se solicitó la orden de aprehensión al juez de control y enjuiciamiento (…) en contra de la probable responsable por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, hechos cometidos en agravio del licenciado Héctor Emanuel Silva Delfino”, señaló Ruth Medina, fiscal de justicia del estado de Durango.

A la doctora Azucena se le permitió enfrentar el proceso en Libertad provisional bajo caución y entre llanto, al salir, agradeció las muestras de solidaridad recibidas del personal de salud.

“Se los agradezco con el corazón… estoy nerviosa, nunca había estado en una situación así y muchas gracias por estar aquí apoyándome. Gracias a todos, gracias, que Dios los bendiga a todos, gracias desde el corazón”.

El esposo de la doctora Azucena había denunciado que no había podido hablar ni constatar la integridad de su esposa desde el lunes 7 de diciembre en que fue detenida, por lo que pidió apoyo del personal de salud y fue así como compañeros de la doctora se trasladaron a la Fiscalía estatal para manifestarse, argumentando que la doctora pudiera ser víctima de tráfico de influencias y aplicación de la justicia en tiempo récord.

“Ya nos informaron que la doctora Calvillo, mi esposa, está aquí en la Fiscalía, no nos la quieren presentar, no sabemos qué hacer ya le hablamos a todo mundo, todo mundo nos da una negativa y no sabemos qué hacer la verdad… Quiero apoyo del Colegio Médico, del Colegio de Enfermería, de todas las personas, mi esposa ha sacado bastante gente adelante en el área COVID, no se imaginan, ha sacado políticos, ha sacado gente muy importante ¿y así se lo pagan, realmente así se lo pagan? Todo por parte de un dizque, una negligencia médica en el IMSS, ya no nos están apoyando en el IMSS, dicen que nos van a apoyar, pero ya no veo el apoyo”, lamentó Leonel Soto, esposo de la especialista.

La doctora Calvillo, de origen zacatecano, no tiene antecedentes de trato fuera de la ética profesional y es titular de dos plazas, una en el IMSS y otra en el 450, ambos COVID-19, tras su salida de la detención, se reincorporará a sus labores en el área de COVID.

“Ahora sabemos los que trabajamos ahí, los que trabajamos en área COVID, sabemos cómo se entra, como se sale, esa cámara no dice nada, ese video donde se muestra como entran y salen las personas no dice nada porque los pacientes están hasta adentro, necesitamos ver el video donde de verdad se ve que está desconectando la doctora al paciente, si no no hay prueba”, señaló Leonel Soto. (Fuente: unotv.com)