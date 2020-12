Exigen ejidatarios a José Esquivel pago de renta por uso del rastro municipal

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- El rastro municipal que utiliza el municipio está arrendado por la administración de José Esquivel Vargas al Ejido Felipe Carrillo Puerto, pero no ha pagado la renta desde hace nueve meses, denunció el Comisariado Ejidal, Clemente Poot Varela.

“Por favor que se pongan al día, no dicen no, pero no cumplen, la gente ya está cansada de la falta de respuesta; la decisión de los ejidatarios es darles 72 horas, si no cumplen, nos veremos en la necesidad de cerrar el rastro”, declaró el líder comunero.

Mostró el último documento que le enviaron a la comuna que preside José Esquivel Vargas (Chac-Mex), fechado el 14 de diciembre pasado, hoy se cumple los tres días que se le dieron para que les pagaran los 135 mil pesos que les adeudan, pero si quieren un contrato para el otro año, pues que paguen por adelantado, sentenció.

En el oficio enviado al Presidente Municipal le informan que las facturas correspondientes a los nueve meses se han entregado a la Oficialía Mayor, pero esperan no ser engañados como en anteriores ocasiones, pues les reciben todos los oficios, pero no les responden.

“Lo que queda del mes de diciembre el rastro no funcionaría si no nos pagan todo; había otro rastro en tiempos del licenciado Baena. Es la segunda vez que se cerraría el rastro en esta administración”, comentó.

Los oficios son recibidos por la Contraloría Municipal, la Secretaría Particular de José Esquivel Vargas, con copia a la Dirección de Ingresos y Tesorería para los trámites necesarios, pero que no han tenido respuesta, así que los ejidatarios tomarán medidas drásticas como es el cierre del rastro. (Agencia SIM)