Preocupa a plazas comerciales de Cancún la fuerte afluencia que están registrando los módulos de pruebas rápidas COVID

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras señalar que los administradores de plazas comerciales no fueron informados sobre la instalación de los módulos para la aplicación de las pruebas rápidas de COVID-19, el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, Eduardo Galaviz Ibarra, manifestó que hay preocupación de lo que esto pueda generar en días de afluencia como se registra actualmente.

Y es que señaló que la fuerte afluencia que comenzaron a registrar las plazas comerciales desde el pasado viernes con las compras decembrinas, estos módulos de pruebas rápidas les genera mayor preocupación porque algunos sólo van en busca de los módulos de prueba rápida y al no haber una especificación de donde se instalan, en consecuencia la gente opta por Ingresar a las plazas y con ello registrando mayor concentración en los pasillos que ponen en riesgo el 60 por ciento de ocupación con la que deben de operar estos centros comerciales

“Preocupa mucho y yo mandé mensaje a las autoridades de salud, pero nadie me respondió y no sabemos qué fue lo que se negoció; entendemos que se hace porque son lugares de alta concentración, pero en el caso de Puerto Cancún, no entiendo porque se pone en una zona donde no hay tanta afluencia y para la gente es difícil acceder y sólo llegan los que tienen automóviles, por eso no se entiende la logística de esto”, expuso.

Exhortó a la población en general, que si van a acudir a las plazas comerciales, lo hagan con prudencia, vayan exclusivamente a comprar lo que requieran en el menor tiempo posible y evitar las horas pico para evitar concentraciones masivas que pongan en riesgo la seguridad sanitaria. (Noticaribe)