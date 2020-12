Nombran primer mando abiertamente gay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Javier Berain, recién graduado del Diplomado para Mandos Habilitados de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, no sólo celebra este logro obtenido hace algunos días, también se siente honrado por ser la primera persona abiertamente de la comunidad LGBT+ en llevar a cabo este proceso y ser apoyado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, publicó publimetro.com.mx.

Actualmente funge como director general de Aplicación de Normatividad de Tránsito en la SSC.

“Estoy muy honrado de que el secretario haya puesto su confianza en mi persona para dirigir esta área de la Secretaría”.

Berain menciona que el área en la que se desempeña es importante porque se encarga de una operación fundamental al vigilar que se cumpla el reglamento de tránsito en la CDMX.

Al convertirse en la primera persona abiertamente de la comunidad LGBT+ en obtener un mando, Javier Berain considera que “es una oportunidad histórica de que a las personas como yo (miembros de la comunidad LGBT) nos sea reconocido el que tenemos un rol en la sociedad independientemente de la orientación, expresión de género e identidad sexual con la que nos identificamos”.

En entrevista para El Universal, Javier Berain reconoce que su experiencia durante su estancia en la SSC ha sido grata, pues tuvo un recibimiento profesional al no recibir algún trato especial por ser abiertamente homosexual.

“Lo que hemos pedido (la comunidad LGBT+) durante muchos años en la comunidad que nos dejen ser partícipes en la sociedad y que a quienes amamos no sea una anécdota nada más”.

Gran significado

Además de recientemente haber obtenido el mando habilitado, Berain ha estado encargado de los procesos de digitalización en el sector público y de organización civil, gobierno abierto, participación ciudadana, datos abiertos y de participación ciudadana.

Señala que su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido por su constancia y dedicación; sin embargo, reconoce que la lucha para obtener los mismos derechos que todas las personas han pasado décadas y han costado vidas.

“Nadie me ha hecho favores especiales porque soy parte de la comunidad, ni me han puesto el pie para no desempeñar mi trabajo y eso es justamente lo que queremos, lo que pedimos”.

Menciona que para ocupar el puesto en el que ahora está “tuvimos que tener un proceso histórico de lucha que costó vidas, que costó la libertad de personas, que personas fueran reprimidas, y que muchos activistas tuvieran que dejar la piel en la calle para que yo pudiera disfrutar de esto”.

“Hago un reconocimiento a todas esas personas por su activismo. Esa es la dimensión histórica que no pasó por alto”.

Javier menciona que el proceso que la comunidad LGBT+ ha tenido que pasar para ser escuchada e incluida en la sociedad ha sido difícil, pero gracias al activismo que se ha dado durante todo este tiempo los integrantes de esta minoría se pueden desempeñar en cualquier ámbito.

“Si yo hubiera llegado a este puesto hace treinta o cuarenta años y hubiera dicho que soy abiertamente homosexual a lo mejor no hubiera obtenido este puesto o tal vez hubiera sido objeto de que alguien me metiera el pie para no poder hacer mi trabajo”.

Berain hace un llamado a la sociedad a ser incluyente y tratar a las personas con el mismo respeto para todos y con esto fortalecer la diversidad, dejando de lado los estereotipos.

“Discriminar a las personas de la comunidad es simplemente renunciar a todas las riquezas que podemos aportar a la SSC o a cualquier empresa; para mí es muy claro que las personas que somos parte de la comunidad somos personas diversas en nuestras habilidades y experiencias”.

“Es importante que los grupos minoritarios podamos tener presencia en los lugares donde no es normalmente que tengamos presencia”.

Inclusión en la SSC

El nuevo mando habilitado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana menciona que la institución ha tenido un gran avance en el tema de inclusión y al seguir apoyando a la ciudadanía.

“Creo que la Secretaría ha dado pasos agigantados para ser más incluyente y yo soy prueba de ello”.

Ante las agresiones que las personas de la comunidad LGBTI+ han sufrido en diversos ámbitos, como parte de la SSC, Javier Berain envía un mensaje a este sector para que confíen en la institución y hagan valer sus derechos como personas.

“Necesitamos que comunidad LGBT se acerque a nosotros, les vamos a ayudar a protegerlos y a acceder a la justicia, no solamente en agresiones externas, sino también de agresiones internas porque al final del día las personas LGBT y las parejas homoparentales también sufrimos de situaciones de violencia doméstica, de agresión sexual y al final del día necesitamos una atención como cualquier otro ciudadano”.

“Yo quisiera transmitir a todas mis hermanas, a todos mis hermanos de la comunidad que en la Secretaría tienen un aliado como institución, no solamente un aliado en mi persona; el secretario ha sido muy claro, muy contundente en que la Secretaría está para defender a quienes son o han sido oprimidos”. (Fuente: publimetro.com.mx)