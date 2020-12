TABASCO | Damnificados pernoctarán en el parque de feria hasta recibir sus 10 mil pesos

TABASCO, MX.- Un grupo de afectados que no recibieron el apoyo federal por lo que llamaron ‘incongruencias’ y debido a que se les pasó la fecha, arribó desde las primeras horas de este lunes a las instalaciones del Parque Tabasco, una de las sedes de pago de los 10 mil pesos que entrega la Secretaría de Bienestar a los ciudadanos damnificados por las pasadas inundaciones, publicó xevt.com.

Pese a que este lunes se encuentran suspendidas las actividades por parte de la dependencia, el señor Javier Feria de Dios, expresó que permanecerán en el recinto ferial a esperar para les entreguen el dinero correspondiente.

“El domingo nos tocaba y nos dijeron, ya cuando veníamos aquí llegando, que ya no había dinero, que ya por eso no nos pagaron, nos dejaron como rezagados (…) nos dijeron que para el lunes, que es hoy y ahora nos dicen que para el martes, no sabemos definitivamente si nos van a pagar o no, pues aquí dicen que hasta mañana, que mañana nos van a decir si nos van a pagar sí o no, aquí vamos a estar, vamos a ver que van a hacer pues”, dijo.

Y es que a pesar de que un vehículo se encontraba perifoneando que los pagos se reanudarían hasta nuevo aviso y se invitaba a los afectados a retirarse y estar al pendiente de las redes sociales y los anuncios que Bienestar pudiera realizar, personas como la señora María Ruiz seguían llegando a la sede para formarse.

“Ayer mis familiares del Aztlán vinieron, eran de la letra V y no aparecieron, les dijeron que solamente había dos con la letra V pero no eran de esa ranchería, eran de otra, y les dieron un papelito donde les tocaba el día martes 22 aquí en la nave y les empezaron a preguntar que ellos son de la ranchería, que allá no hay señal para estar hablando por teléfono, les dijeron a ellos que por eso les estaban dando el papelito para venir a cobrar el día martes”, relató.

Cabe recordar que la Secretaría de Bienestar, informó que los pagos se reanudarán hasta nuevo aviso, por lo que invitó a los ciudadanos a continuar pendientes de los anuncios que esté realizando. (Fuente: xevt.com)