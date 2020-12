La primera vacuna COVID-19 en el país fue mal aplicada, según el reglamento de SSa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este jueves se aplicó la primera vacuna oficial en México en contra del COVID-19, la elaborada por la farmacéutica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech, publicó infobae.com.

María Irene Ramírez de 59 años de edad, jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’ de la Ciudad de México, se convirtió en la primera persona en el país en recibir la primera inyección de dicha dosis, una del lote de 3 mil unidades que arribó este miércoles 23 de diciembre a la capital del país.

“Es el mejor regalo que pude haber recibido en este 2020″, dijo la enfermera antes de ser vacunada, voluntariamente, acción que marcó el arranque de la vacunación anticovid en México.

La enfermera se encontraba sentada cuando Omar Evaristo, el trabajador sanitario que le aplicaría la dosis, se le acercó por el lado derecho, le limpió y preparó la zona de la inyección, y le suministró la vacuna. Y precisamente ahí ocurrió un detalle que ha llamado la atención de muchos: la vacuna se la aplicaron en el brazo derecho.

¿Por qué esto llama tanto la atención? Porque en el manual publicado hace una semana para la capacitación del personal de salud que estará inyectando las dosis anticovid señalan puntualmente que la vacuna debe ser aplicada en el brazo izquierdo, en la cara interior.

“Aplicación de la vacuna vía intramuscular en la cara anterior del brazo izquierdo”, señala el último de los cinco puntos enlistados en el artículo titulado “Secretaría de Salud imparte primera capacitación de la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19″, publicado por el gobierno federal, para dar a conocer los pormenores del protocolo de vacunación

No obstante, especialistas médicas consultadas por Infobae México indicaron que realmente no importaba en qué brazo se aplicaba la vacuna. Es decir, no hay gran diferencia en ese punto. Entonces detallaron que en casos específicos como que los pacientes tuvieran algún implante o algo así, pues sí se tienen indicaciones particulares de ese tipo. Pero en general no hay alguna indicación o factor del cuerpo humano que justifique recomendar un brazo sobre el otro.

“¿Duele?”, le preguntó López-Gatell a María Irene después de que le aplicaron la dosis. “Sí un poquito”, contestó la enfermera.

La primer aplicación de la vacuna contra en SARS-COV-2 se llevó a cabo en el Hospital General de de México, Dr. Eduardo Liceaga. El personal adscrito al Hospital General de México, que atiende a pacientes contagiados de COVID-19 desde marzo pasado, empezaron a hacer fila desde antes de las 7:00 horas de este jueves para ser vacunados.

En el estado de Querétaro se vacunó a María del Rosario Lora López, enfermera especialista del Hospital ‘El Marqués’. Este día se aplicarán en dicho estado 941 vacunas. Ahí el procedimiento fue supervisado por el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Mientras que en el Estado de México, fue el doctor Daniel Díaz Domínguez, mayor médico cirujano, jefe de Asistencia Interna del Hospital Militar de zona en Toluca, quien recibió la dosis de la vacuna anticovid.

La aplicación de las vacunas está coordinada y vigilada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que ya se encuentran desplegados en el Hospital conforme al plan DNIIIE.

Este jueves 24 de diciembre, personal especializado recogió el paquete en el Incan para su traslado al Hospital General de México “Eduardo Liceaga”. Durante el recorrido se realizó el primer descongelamiento.

Posteriormente arrancó la primera etapa de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, donde serán vacunados –anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell– más de dos mil 900 trabajadoras y trabajadores de la salud que participan en la estrategia contra el virus.

Las y los trabajadores de la salud a vacunar laboran en unidades COVID-19 de las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las sedes serán el Hospital General de México “Eduardo Liceaga” y dos zonas militares; una en Toluca, Estado de México, y otra en Querétaro, Querétaro, seleccionadas de acuerdo con la epidemiología, tendencia de ocurrencia, proximidad y densidad de las unidades médicas COVID-19. En cada una de ellas se instalarán 10 módulos de vacunación. (Fuente: infobae.com)