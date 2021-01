Marca australiana ofrece disculpas por presunto plagio a huipiles oaxaqueños

OAXACA, MX.- El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA) hizo un llamado a la marca Zimmermann para que explique “los elementos iconográficos y técnicos” de unas prendas que forma parte de su colección “Resort Swim 2021”, publicó infobae.com.

Asimismo, pidió el reconocimiento al trabajo de los artesanos oaxaqueños de las regiones del Papaloapan y la Cañada de Oaxaca.

A través de su cuenta de Facebook, la dependencia estatal solicitó la colaboración de la Secretaría de Cultura del gobierno federal (Seculta), el Fondo de las Artesanías (Fonart) y de las Casas e Institutos de Artesanías del país para “defender y coadyuvar en la protección del conocimiento artesanal de los pueblos originarios de México, quienes nos dan identidad como nación”.

Según explican en el pronunciamiento, la pieza “Pictured, the Riders Panelled Tunic Dress & Wide Brim Boater” guarda similitud con la iconografía y el diseño correspondiente a las poblaciones mazatecas de la región de la Cañada, principalmente los municipios de Huautla de Jiménez y San Bartolomé Ayutla.

Así pues, indicaron que los bordados fueron elaborados con la técnica punto de cruz, sobre cuadrille, a través del que representan elementos simbólicos como aves y flores. Dichas imágenes reflejan la naturaleza de las comunidades y van enmarcadas con listones de colores.

Por otra parte, denunciaron que la prenda “The Lulu Drop Waist Mini Dress & Scoop Bikini” es parecida al huipil tradicional de Jalapa de Díaz de la región del Papaloapan.

Sobre esta artesanía, el IOA destacó su “profundos bordados a mano en los que se plasma la exuberancia de la naturaleza como ramajes, flores y aves que envuelven los huipiles en su totalidad”.

Al encontrar importantes parecidos entre los diseños de la firma australiana y los elaborados por manos oaxaqueñas, la dependencia se pronunció en contra y reprobó “el plagio” atribuible a las piezas mencionadas.

Ante la polémica y los reclamos de miles de internautas, la marca Zimmermann expresó una disculpa pública por “el uso sin el crédito apropiado de a los propietarios culturales de esta forma de vestir”, así como por la indignación y la ofensa que ha causado.

“Zimmermann reconoce que el vestido tipo túnica con paneles de nuestra actual colección ‘Swim’ se inspiró en lo que ahora entendemos como una prenda tradicional de la región de Oaxaca en México. Pedimos disculpas por el uso sin el crédito apropiado a los propietarios culturales de esta forma de vestir y por la ofensa que esto ha causado. Aunque el error no fue intencional, cuando se nos informó hoy, el artículo se retiró inmediatamente de todas las tiendas Zimmermann y de nuestro sitio web. Hemos tomado medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro”, indicó Zimmermann en su cuenta oficial de Instagram.

Now Instore: Resort Swim 21. Pictured, the Riders Panelled Tunic Dress & Wide Brim Boater. Shop the Look > https://t.co/2yZiFNH6sR. #ZimResortSwim21 #zimmermann pic.twitter.com/aVpQtBLn53

— ZIMMERMANN (@ZIMMERMANN_) January 12, 2021