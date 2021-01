‘SERVIDORES DE LA NACIÓN’ SE AGANDALLAN VACUNAS EN COZUMEL: Personal del Hospital General en primera línea se queda sin acceso a dosis anti-covid, tras abuso de funcionarios

Por Saraí Santillán

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Personal en primera línea del Hospital General de Cozumel denunció que varios médicos y enfermeras no fueron vacunados contra la COVID-19, debido al abuso de poder de “Servidores de la Nación”, así como amigos y familiares de directivos que fueron beneficiados con dosis, sin tener relación alguna con la atención a pacientes con coronavirus.

Pese al anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de que no se permitirían casos de influyentismo de funcionarios para obtener la vacuna anti covid-19, en Cozumel allegados de Juanita Alonso Marrufo, delegada regional de los Programas Sociales del Gobierno Federal, fueron vacunados, desplazando así a médicos y enfermeras que atienden a personas con el virus.

Una de las personas señaladas por recibir la vacuna es Gerandily Gutiérrez Poot, quien se presentó como coordinadora de la ‘Brigada Correcaminos’, así como dos personas más del equipo de Alonso Marrufo.

Personal médico señaló a Gerandily Gutierrez Poot de ser una de las beneficiadas con la vacuna

“La ciudadana Gerandily Gutierrez Poot, quien se presentó como la coordinadora de la Brigada Correcaminos trató al personal del hospital de forma prepotente, altanera y grosera, suspendió durante media hora el proceso y amenazó con cancelarlo, además de que ella y otras dos personas más del grupo de Juanita Alonso fueron vacunadas, aunque Juanita Alonso rechazó ponerse la vacuna”, denunció personal médico.

Además de estos funcionarios, familiares y amigos del director del Hospital General de Cozumel también fueron vacunados, sin que alguno de ellos tenga acceso directo a la zona covid del nosocomio.

“Dentro de las anomalías encontradas dentro de la vacunación al personal del Hospital General, se encuentran varias, como que vacunaron en un principio a doctores que no están en la atención directa con pacientes covid, como al pediatra Dr. E. Villanueva, sobrino del Director, así como a los representantes sindicales que no asisten al hospital por tener comisiones sindicales y al encargado del Archivo. Hubo personal que no recibió el llamado y por lo mismo no fue vacunado, como algunos químicos”, también denunciaron.

Los inconformes exigieron a las autoridades de la Secretaría de Salud y al Gobierno Federal que sancione estas prácticas de gandallismo por parte de funcionarios.

Según lo anunciado por autoridades, al municipio de Cozumel llegaron sólo 250 dosis, de las cuales 150 se destinaron para el Hospital General y 100 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Noticaribe)