Se complica el panorama para el sector náutico de Cancún con el semáforo naranja y restricciones de EU

Por Saraí Reyes

CANCUN, MX.- El sector náutico de Cancún reporta que, con la entrada en vigor del semáforo epidemiológico en color naranja y las medidas implementadas por Estados Unidos con la aplicación de las pruebas rápidas, la baja de actividades turísticas ya es notoria y aunado a los cierres de puerto que han padecido por el mal clima, no han podido ni reestablecer los salarios que se vieron disminuidos al inicio de la pandemia del covid-19.

Al respecto, el presidente de Asociados Náuticos, Francisco Fernández, expuso que el panorama no es alentador, sin embargo, confían en que no haya necesidad de llegar a despidos de personal.

“La intención no es recortar personal, el proceso que estamos pasando, es que todavía no llegamos a los salarios normales, seguimos con medios salarios, como se los dije, seguimos en tablas, no hay utilidades, no hay ingresos; el sector si está afectado, pero seguimos sobreviviendo”, expresó.

Recordó que desde el inicio de la pandemia la mayoría de las empresas se vieron en la necesidad de bajar los salarios y no hacer despido de personal, pero ante el panorama que ahora se tiene con las nuevas restricciones, dijo que las 45 empresas con más de 2 mil 500 embarcaciones que cuentan con más de cinco mil empleados, atraviesan por una situación económica complicada.

Añadió que los tours se siguen vendiendo, pero operan en menor capacidad y operan actualmente al 30%, lo que ha obligado a reducir tarifas y ofrecer temáticas que atraigan al turismo.

“Tenemos nuestras propias restricciones y reglamentos sanitarios, nosotros fuimos uno de los primeros que pasamos al gobierno del estado nuestra implementación de sanidad desde marzo del año pasado y en esa parte donde nos hemos seguido rigiendo y no ha habido ningún infectado de turistas, realmente estamos en contacto con ellos y guardando la sana distancia en las embarcaciones”, dijo.

Añadió que ante el cierre de puertos que se dan constantemente en base a una legislación antigua, buscarán que haya una actualización para reducir el impacto económico, pues actualmente las embarcaciones son más sofisticadas y ponentes para soportar vientos más fuertes y que podrían tener mayor apertura a su operatividad ante las condiciones climatológicas. (Noticaribe)