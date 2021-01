Muere pareja contagiada de COVID-19 por respirar residuos de acetileno de un tanque de oxígeno contaminado

SALTILLO, MX.- Una pareja de esposos contagiados de Covid-19 murió en el municipio de Castaños luego de respirar residuos de acetileno de un tanque en el cual se les suministró oxígeno medicinal, debido a que su saturación en sangre era inferior a 90 por ciento.

La Fiscalía General del Estado, a cargo de la investigación, informó que familiares de las víctimas compraron por Internet el tanque con oxígeno medicinal, pero antes contenía oxígeno industrial y no recibió tratamiento para descontaminarlo.

Una persona más, ajena a la pareja que falleció, se encuentra en malas condiciones de salud tras utilizar otro tanque con residuos de acetileno que, como el anterior, fue adquirido por medio de redes sociales.

Los esposos se encontraban en aislamiento domiciliario. Su familia recurrió a las redes sociales para adquirir el tanque, pero el proveedor, hasta ahora no identificado, no les aclaró que su uso anterior fue industrial y no había sido descontaminado para emplearlo con fines médicos.

La venta de tanques por distribuidores no autorizados por la Secretaría de Salud estatal se ha incrementado en Coahuila, sin seguir medidas de protección para los usuarios.

Omar Navarro, director general de Oxígenos Industriales Navarro, en Saltillo, explicó que cada vez es más frecuente que acudan a su negocio personas con tanques no aptos para ser llenados con oxígeno medicinal y que fueron comprados en Internet, por lo cual el servicio se les niega.

“Ya es muy frecuente que vengan y digan: ‘Lléneme este tanque’, y yo: ‘Pero señora, éste no es para oxígeno medicinal’, y me dicen: ‘Es que así me lo vendieron’. ‘Con la pena, pero no se los puedo rellenar; es un riesgo para la vida de las personas’”, comentó.

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó que hasta ayer había 2 mil 999 casos activos de coronavirus, la mayoría en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova. La entidad acumula a la fecha 59 mil 559 casos y 4 mil 963 fallecimientos.

Este jueves había 645 pacientes hospitalizados: 206 en Saltillo, capital del estado; 194 en Torreón, 86 en Monclova, 67 en Piedras Negras, 53 en San Juan de Sabinas, 53 en Acuña, 38 y uno en Sabinas. (Fuente: La Jornada)