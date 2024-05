Obispo Salvador Rangel reaparece públicamente para ‘perdonar a quienes le hicieron daño’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, rompió el silencio este miércoles y confirmó que no presentará ninguna denuncia contra las personas que le han hecho “tanto mal” y solicitó a los medios de comunicación que respeten su decisión, publicó aristeguinoticias.com.

A través de las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Rangel Mendoza compartió un comunicado con fecha de este 8 de mayo, en el que explica que su decisión fu tomada tras otorgar el perdón a aquellos de los que asegura, fue víctima.

“Siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

En su comunicado, también agradeció el apoyo brindado por parte de las autoridades, legales y eclesiásticas, al colaborar en su caso, en especial al abogado Luis Gasca.

“Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación”, agregó.

¿Qué le ocurrió a Salvador Rangel?

El pasado 28 de abril, la CEM informó que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa había desaparecido. Horas más tarde, las mismas autoridades religiosas confirmaron que Salvador Rangel había sido localizado en el Hospital General Doctor José G. Parres, en la ciudad de Cuernavaca.

En entrevista con medios, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que preliminarmente se hablaba de un secuestro exprés.

Mostró a medios una foto del obispo, en una cama de hospital. (Fuente: aristeguinoticias.com)