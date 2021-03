Fernández de Cevallos se une a las redes sociales preocupado por el ‘comportamiento errático’ de AMLO y su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos señaló que entró al mundo de las redes sociales debido que le preocupa “el desastre de México” en todos sus órdenes, publicó lopezdoriga.com.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Fernández de Cevallos dejó en claro que este desastre nacional no es exclusiva del actual gobierno federal, sino que tiene raíces profundas.

“Hoy empieza mi vuelo en las alas fantásticas de las redes sociales. Lo hago porque me ocupa y preocupa el desastre de México en todos los órdenes. No es culpa exclusiva del comportamiento errático, por decirle suavecito, del presidente y su gobierno”, señaló.

Hoy me uno a los mexicanos en las redes sociales, porque vivimos un momento trascendental, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Yo los convoco a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para #México 🇲🇽. pic.twitter.com/tcsttKKvkP — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) March 1, 2021

“Ese desastre nacional tiene raíces muy profundas, y lo más grave es que el mal gobierno fertiliza y cultiva todos los días la cizaña entre los mexicanos. La solución implica decencia, trabajo y valor en todos los ciudadanos”, recalcó.

Fernández de Cevallos apuntó que su incursión a las redes tiene como principal objetivo comunicarse con los jóvenes, de quienes detalló que deben “tomar su destino en manos propias”.

“Solo tomé la decisión de entrar a este mundo desconocido para mí, que son las redes sociales, y hoy lo hice. Quiero hablarles a millones de mexicanos que no saben quien soy, quién he sido y qué quiero para México. Quiero comunicarme, con verdad, con respeto, con apertura, pero sobre todo con alegría a los jóvenes mexicanos porque considero que son indispensables en el México que todos debemos construir”, dijo.

“No aspiro a nada imposible; seré feliz si mi presencia en las redes sociales ayuda a crear conciencia en los jóvenes para responderle a México. Seré feliz si logro contribuir para que los jóvenes lleven tatuada en el alma una idea maravillosamente expresa que nos dice ‘la vida que no florece y es estéril y escondida, y no fecunda y merece, es vida que no merece el santo nombre de vida’”, refirió.

Fernández de Cevallos dijo no preocuparse por las injurias que puedan surgir hacia su persona en redes sociales, además de que no busca nada para su beneficio personal.

“No me preocupa porque a los 80 años si las injurias me lastimaran sería yo un pobre ser humano, lo que sí me preocupa y me debo de cuidar son de los elogios, porque me pueden hacer perder el piso. Las injurias a veces hasta me entretienen, los halagos sí me preocupan y los tomo con reserva”, insistió.

“Puedo estar absolutamente seguro de que nada me va abrumar: no busco absolutamente nada para mí, lo que es venga es bueno y lo agradeceré, pero lo malo lo dejaré pasar, la basura vuela en el aire”, aclaró. (Fuente: lopezdoriga.com)