ALCALDE DE MÉRIDA ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO DE AMLO: Critica Renán Barrera que no lleguen vacunas contra COVID-19 a la capital yucateca

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- No es la primera vez que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, externa una crítica hacia el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, sobre todo en el tema relacionado con la pandemia causada por coronavirus (COVID-19) y ahora, en entrevista nacional, afirmó que en Mérida hay incertidumbre en relación a la vacunación para adultos mayores.

“No sabemos por qué no consideran a Mérida, no hay fecha exacta, no hay certeza en el proceso de vacunación. Es una situación muy angustiante porque no hay para cuándo; ni hay claridad en los criterios”, mencionó Barrera Concha en entrevista para un programa de radio a nivel nacional.

Sus declaraciones se deben a que el gobierno federal ha enviado dosis para vacunar a adultos mayores del interior del estado, pero en Mérida no se ha dirigido alguna para proteger a este segmento de la población.

Aun cuando en Mérida se concentra la mayor cantidad de contagios por COVID-19, las personas adultas mayores que radican en la zona no han sido vacunadas.

Sobre esto, Barrera Concha dijo que desconoce cuáles son los criterios que se toman en cuenta para decidir a dónde enviar las vacunas.

Hay que recordar que el pasado febrero, el alcalde de Mérida también externó que el manejo que ha hecho el gobierno federal sobre la pandemia no es el adecuado. (Noticaribe)

“Desde mi opinión particular ha sido un desastre el manejo de la pandemia por COVID-19 a nivel nacional y además son los primeros responsables en hacer un trabajo en la materia”, puntualizó en aquel momento tras su registro como precandidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta este día, tan sólo en Mérida, han sido diagnosticadas 21 mil 530 personas contagiadas de Coronavirus, es decir, concentra más del 50 por ciento de los casos.

Hasta ahora, los municipios en donde personas adultas mayores han recibido las dosis contra COVID-19 son: Oxkutzcab, Hunucmá, Chemax, Acanceh, Chichimilá, Buctzotz, Río Lagartos, San Felipe, Tekax, Peto, Izamal, Akil y Tinum.