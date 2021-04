‘EXPEDIENTE DE QUEJA’: Abren investigación a personal de la Fiscalía por presuntas presiones a padre de niño muerto en el parque Xenses de Xcaret para entregarle el cuerpo de su hijo

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, el jueves uno de abril, inició una investigación a funcionarios de la dependencia en el municipio de Solidaridad por la queja del padre de un joven de 12 años que murió tras sufrir un accidente en parque de diversiones Xenses del Grupo Xcaret de la Riviera Maya.

En un comunicado, la dependencia estatal precisa que se trata de un “expediente de queja” en contra de los servidores públicos que se abrió tras los señalamientos de posibles irregularidades en la actuación durante el inicio y la integración de una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

Como se informó, Miguel Angel Luna, padre de Leonardo, el jovencito de 13 años que murió luego de ser succionado por un filtro, en un río artificial del parque Xenses, acusó que hubo corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso por el fallecimiento de su hijo.

En entrevista para un medio nacional, declaró que el vicefiscal José Carlos Villarreal lo presionó para que firmara el perdón a la empresa, como condición para que le entregaran el cuerpo de su hijo.

El cardiólogo Miguel Ángel Luna refutó que la muerte de su hijo Leonardo, luego de accidentarse en el Parque Xenses, en Riviera Maya, fuese un “error humano” y aseguró que fue “una total negligencia” que costó la vida del adolescente y pudo provocarle la muerte a él también.

El médico relató al Universal su sorpresa por la información emitida por la Fiscalía General de Quintana Roo, el jueves, en torno a la carpeta de investigación que se integra por el “homicidio culposo” del adolescente de 13 años, debido a que, en la vicefiscalía de Playa del Carmen, ni siquiera le querían tomar la declaración de hechos.

“Me hinqué. Tuve que hincarme yo, ante la abogada y llorar para que me permitiera hacer una relatoría de hechos. Me hinqué y lloré”, afirmó, al expresar que, además, el vicefiscal se negaba a entregarle el cuerpo de su hijo, hasta no firmar el perdón a la empresa.

De acuerdo con la información de la Fiscalía emitida este sábado, la dirección de supervisión, evaluación y control de actuación de personas servidoras públicas, inició una queja en contra de quienes resulten responsables, la cual también se va a remitir al Órgano Interno de Control para fortalecer las investigaciones y deslindar las sanciones administrativas y/o legales que se deriven de ello.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al mando del Maestro Óscar Montes de Oca Rosales, reiteró que es “fundamental dejar claro” que el estado de derecho en la entidad es una obligación constitucional por la que cientos de servidores públicos comprometidos trabajan diariamente con convicción y firme compromiso

“De ninguna manera se va a permitir que algún funcionario público no cumpla cabalmente con la misión de servir “profesional y sensiblemente” a cada ciudadano que requiera de las atenciones necesarias para la correcta, efectiva y expedita procuración de justicia”, concluye el comunicado. (Infoqroo)