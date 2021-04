AYER NO, HOY SÍ, MAÑANA QUIÉN SABE: AMLO anuncia que se vacunará contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que sí se vacunará próximamente contra el COVID-19, con el fin de disipar dudas sobre si lo haría o no, publicó El Financiero.

“Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntarle a los médicos, y también para disipar dudas y sobre todo para que los que tuvieron COVID como yo no esperen tanto tiempo, y dar ese ejemplo, para que se protejan”, indicó.

El mandatario federal consideró que su vacunación coincidirá con la terminación del periodo de inoculación a personas adultas mayores en el país, según lo previsto en el plan.

Este comentario surgió luego de que el lunes comentara que no se vacunaría por ahora contra el coronavirus, ya que cuenta con suficientes anticuerpos tras haber padecido la enfermedad.

Los médicos “revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune por ahora”, comentó.

Incluso, dijo que este martes acudiría a la conferencia “mañanera” de Palacio Nacional el médico que le hizo la recomendación para explicarla, a fin de que “no vaya a prestarse a especulaciones”.

“Que explique, técnica, científicamente, porque es importante también qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe vacunar, qué tiempo, qué opciones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito”, expresó.

“Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió dijo que no, puedo esperar, incluso, me planteó dos meses, eso sí lo considero mucho y debe revisarse el tiempo”, añadió el titular del Ejecutivo.

Sin embargo, ello no sucedió, y simplemente el mandatario informó que sí recibirá la vacuna, pero no antes de entre 15 y 20 días. (Fuente: El Financiero)