Por no recoger su credencial de elector a tiempo, casi 600 ciudadanos del Distrito 02 no podrán votar

CHETUMAL, MX.- Hoy venció el plazo para que los ciudadanos dentro del Distrito electoral federal 02 que tramitaron una nueva credencial para votar pudieran recoger su plástico, sin que al menos 594 acudieran por la suya.

Así lo reveló José Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), quien además adelantó que esas personas no podrían emitir su sufragio el próximo 6 de junio.

“Esas credenciales van a ser resguardadas en una bóveda de seguridad y no podrán disponer de ellas los electores aún tuvieran una mica de elector viejita, si van a la casilla no van a estar en el listado y no van a poder votar”, aseguró.

Sin embargo, explicó que estos ciudadanos podrán acudir por su INE después de la jornada electoral del próximo 6 de junio. (Agencia SIM)