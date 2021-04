AMLO invita a Slim a ‘La Chingada’ en Palenque; evalúan avances del Tren Maya…

CHIAPAS, MX.- Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que desayunó con el empresario mexicano, Carlos Slim, en su Quinta “La Chingada” ubicada en Palenque, Chiapas, para evaluar los avances de la construcción del Tren Maya, publicó infobae.com.

A través de su cuenta de Twitter, López Obrador posteó una fotografía con el magnate, acompañado del siguiente mensaje:

“Desayuné en Palenque con Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la construcción del Tren Maya y su empresa tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más grande que tengo en la quinta”, seguido por la instantánea en blanco y negro.

Desayuné en Palenque con Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la construcción del Tren Maya y su empresa tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más grande que tengo en la quinta. pic.twitter.com/SCdXVO57Zx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2021

Durante su conferencia mañanera del viernes 16 de abril, el mandatario mexicano adelantó que supervisaría las obras de construcción del Tren Maya, pero que, debido a la veda electoral, sería un evento privado.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre de 2020, Andrés Manuel López Obrador agradeció al magnate, quien a través de Grupo Carso, participa en la construcción en el tramo número dos del Tren Maya, el cual se realiza en Campeche.

En esa ocasión, el Jefe del Ejecutivo calificó a Slim como “un hombre institucional que no se mete en politiquerías”.

Recordó que cuando asistió a la Casa Blanca durante su visita a Estados Unidos ocurrida en julio del 2020, estuvo acompañado por un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba Carlos Slim. El mandatario aseguró que al presentarlo, lo hizo con palabras que le salieron del corazón.

“Enviarle un saludo a Carlos Slim, decirle que estamos contentos porque están participado en este tramo y que como lo ha dicho en varias ocasiones, él va a seguir invirtiendo en México, que ya ya le tomamos la palabra.. y es un hombre, lo dije incluso en la cena en la Casa Blanca con el presidente Trump, cuando invité a empresarios mexicanos, me tocó presentarlo a todos y sin tener nada escrito, sino lo que me fue saliendo de mi corazón, dije que una de las características de Carlos Slim es que es un hombre institucional, no se mete en politiquerías, está dedicado a sus empresas… Bueno él ya no tanto, sigue ahí de asesor, de consejero, apoyando a sus hijos… Pero es muy respetuoso de las instituciones y del gobierno que surgió de un proceso democrático, de un gobierno legítimo como es nuestro gobierno”, destacó.

Carlos Slim forma parte del selecto grupo de empresarios que asesoran al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que también se encuentran el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y el dueño de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir.

El Tren Maya tiene una trayectoria de más de mil 500 kilómetros y conectará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. (Fuente: infobae.com)