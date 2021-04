Perredistas preparan queja contra Mara Lezama por violar la ley electoral y protocolos de sanidad

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El equipo jurídico de la coalición “Va por Quintana Roo”, alista la primera demanda en contra de la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, Mara Lezama, luego de que en su arranque de campaña, no solamente violentó la ley electoral, sino que no se respetó los protocolos de sanidad para evitar contagios de coronavirus.

Lo anterior, lo explicó el coordinador general de campaña de la alianza “Va por Quintana Roo”, Juan José Marín, quien abundó que hay clara violación a la ley electoral en el sentido de que la diputada federal, Laura Fernández y la candidata Mara Lezama no pueden hacer campaña juntas porque Morena a nivel municipal lleva a un partido que local que es Movimiento Auténtico Social y, por otra parte, la presencia de funcionarios y trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez fue notorio, por lo que solicitarán al órgano electoral investigue si cada uno de ellos solicitaron licencia en tiempo y forma al cargo.

“Ya estamos tramitando la queja y no es nada más contra Mara Lezama sino que hay una inconformidad, pues las acciones de la candidata a diputada Laura Fernández, en este caso, están convergiendo en eventos en las cuales hay restricciones el día de hoy por parte del Instituto Nacional Electoral”, señaló.

Mara Lezama, reunió a cerca de mil personas en su inicio de campaña en el domo de la región 96, dejando ver claramente la presencia de los trabajadores y funcionarios municipales vestidos incluso con colores de Morena en el acto meramente político abandonando sus funciones en el gobierno municipal.

Por otra parte, el también delegado del PRD en Quintana Roo, Juan José Marín expresó que es lamentable que no se tome conciencia del cuidado a la salud y que se permitan aglomeraciones de esta magnitud echando por tierra todas todos los exhortos que la misma autoridad hace a la población para atender los hábitos de prevención, ya que dicho evento no respetó cuestiones como la sana distancia y la concentración masiva fue más que notoria.

Abundó que serán muy vigilantes de este tipo de cuestiones, ya que la ley tiene que ser pareja para todos y no se debe de permitir este tipo de cuestiones, que no solamente ponen en riesgo la salud de la gente sino que no se respetan las leyes electorales. (Noticaribe)