No es justo que los benitojuarenses sigan viviendo con esta inseguridad: Issac Jánix

CANCÚN, MX.- El candidato a presidente municipal de Benito Juárez por el partido Fuerza por México, Issac Jánix Alanís, recorrió las calles de la Supermanzana 75, donde los ciudadanos manifestaron en mayor medida la falta de seguridad y el nulo patrullaje de los elementos policiacos.

“Hemos recibido información que básicamente estamos confirmando, en mi tiempo como regidor estuvimos al pendiente de la ciudadanía; el tema de inseguridad es lo más importante, y es a lo que nos estamos avocando y tenemos estrategias ya planteadas que definitivamente van a poder cambiaran el rumbo de la ciudad, no podemos continuar como estamos, no nos merecemos los benitojuarenses un municipio que no ha sabido plantear estrategias que sirvan en materia de seguridad” aseveró Issac Jánix.

Recordó que existe una alerta de género en el municipio y que los feminicidios continúan hasta el día de hoy y prueba de la inseguridad y falta de voluntad política es que en esta administración han pasado tres secretarios de Seguridad Pública, “No es justo que los cancunenses sigan viviendo así”.

Por otra parte, fue contundente al señalar que es necesario poner a gente capaz de desempeñar el rango de secretario o director de alguna dependencia, además de que las mujeres no son tomadas en cuenta.

Detalló que al desempeñar su cargo como regidor de oposición y posteriormente cinco meses como Secretario General del ayuntamiento le otorgó el conocimiento de las entrañas y manejos del ayuntamiento y su administración.

“Queremos demostrar que estamos listos para gobernar desde el día uno y no llegar a aprender; reitero, tiene que desaparecer el Mando Único, porque solo ha servido a intereses diferentes a los de los benitojuarenses, no ha dado resultados y por eso tenemos la ciudad con los más altos índices de delincuencia”, añadió.

Dijo que otros ejes correspondientes a sus propuestas son el de atender de manera puntual los servicios públicos, combate a la corrupción, economía y de medioambiente, pero el tema de seguridad es toral porque a todos nos duele.

Issac Janix fue acompañado por decenas de jóvenes que al ritmo de la batucada fueron contagiando del buen ánimo a los vecinos de dicha colonia, que a su vez se sumaron a la caravana.

Políticas públicas en pro de las mujeres

Al final de la caminata, el candidato Issac Jánix Alanís departió el pan y la sal con vecinas de la Supermanzana 75, donde reafirmó el apoyo total a las mujeres desde el ayuntamiento en caso de qué así le favorezca el voto.

“Como ustedes pueden ver, este es un partido en pro de la mujer, que esto es un partido que va a ser políticas públicas por la mujer, que va a generar empleos y oportunidades para la mujer, va a proteger a las mujeres de Cancún lo cual no está pasando en este momento y vamos sobretodo a trabajar en equipo con las mujeres lado a lado”, dijo.

“El 50% del mundo son mujeres y el otro 50% somos hijos de ustedes mujeres, es importante que ustedes no olviden eso”, añadió.

Finalmente agradeció a todas las personas que lo acompañaron en su caminata de esta jornada y que compartieron sus sugerencias e inquietudes.(Elección 2021)