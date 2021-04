SUFRE QR POR LOS EXCESOS DE LAS VACACIONES: “Estamos de nuevo muy cerca del color naranja; Othón P. Blanco y Solidaridad prenden las alertas”, advierte Carlos Joaquín

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El gobernador Carlos Joaquín advirtió que Quintana Roo nuevamente está muy cerca de retornar al color naranja en su semáforo epidemiológico y esto podría darse a partir de la primera semana de mayo.

“Si no hay una acción contundente durante esta próxima semana lo más probable es que el próximo jueves estemos anunciando el retorno de Quintana Roo a color naranja”, expresó el mandatario estatal en el marco de la actualización del semáforo epidemiológico para la semana del 26 de abril al 2 de mayo que se mantiene en color amarillo.

“Nos mantenemos en color amarillo; no bajemos los brazos, estamos de nuevo muy cerca el color naranja en nuestro semáforo estatal así que, debemos de cuidarnos, evitar a toda costa el llegar al color naranja que nos pondría de nuevo en un predicamento en materia de desarrollo económico, por eso es muy importante no relajarse no bajar los brazos sino por el contrario el buen uso de los hábitos”, insistió.

El gobernador manifestó su preocupación por los municipios de Solidaridad y Othón P. Blanco, que registran un incremento de 149% y 200% respectivamente, en tanto que Felipe Carrillo Puerto registró un incremento de 18%, Lázaro Cárdenas 49% y Benito Juárez una incidencia de 65%.

En el caso del municipio de Cozumel registró una disminución del 64%, Tulum 55%, Bacalar 46% y los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y José María Morelos, se mantienen sin casos positivos. (Noticaribe)