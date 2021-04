Denuncian que personal del IMSS dejó a paciente en coma, por aplicar mal la anestesia

CANCÚN, MX.- Jorge Concha Cárdenas denunció hoy que su hijo de 35 años de edad permanece en coma desde hace 12 días, por una mala aplicación de la anestesia para una cirugía en su pierna en el hospital regional 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que le quieran dar información al respecto o permitir un traslado a otra clínica donde lo pudieran atenderlo mejor.

En entrevista afuera de este hospital, el ciudadano explicó que su hijo sufrió una fractura múltiple en la pierna, luego de que fuera arrollado por una olla concretera. Desde su trabajo fue traído al IMSS, en donde lo operaron y pusieron clavos en el pie.

El pasado 16 de abril, tocaba a los médicos retirarle los clavos, pero por una aparente negligencia por parte del anestesiólogo, el paciente cayó en coma, del que no ha despertado.

“No solo eso, ahora que han pasado estos días, no nos dan información de cómo va. Nos dijeron incluso que nos resignáramos, pues estaba por fallecer”, narró el padre.

Ante la desesperación de que lo tuvieran internado en coma, sin intervención alguna, la familia logró ampararse ante el quinto juzgado de distrito, para obligar al IMSS a brindarle el tratamiento que necesitara.

Fue así como el miércoles de la semana pasada él fue recibido por un neurólogo, aunque no quien atendía a su hijo, pues ese mismo día había salido de vacaciones. Allí le mostró una tomografía que mostraba el mal estado del cerebro de su hijo, que al parecer tenía acumulación de sangre en el cerebro.

Un día después, fue operado, ahora en el cerebro, pero del resultado de esa operación nada le han dicho.

“Fue como a las cinco de la tarde y no nos daban información. Yo traté de hablar con el director en la noche y no me dejaron pasar”, lamentó.

Su hijo tiene la cabeza hinchada, comentó, pero no sabe su situación. El personal incluso comentó de forma desalmada que vería el expediente cuando lo pida el Ministerio Público, después del fallecimiento.

“Estoy muy indignado y molesto. Entró por una razón y ahora está en coma por otra”, reclamó. (Agencia SIM)