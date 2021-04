Teatro para adolescentes, un encuentro que les hace sentir acompañados: Cinthia Arrébola 

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Desde 2001, la actriz, docente y directora de escena Cinthia Arrébola ha experimentado diversas experiencias escénicas a través de la danza y el teatro principalmente, sin embargo, en Yucatán ha centrado su trabajo en el público infante y el adolescente, considerando así que llevar teatro para personas en esta edad, les hace sentirse acompañados.

Cinthia a sus 38 años ha concebido hacer arte más allá del ego mismo y hoy en día sabe que el tipo de teatro que realiza nació a partir de una vivencia personal.

“Yo debo admitir que el motor para hacer teatro fue mi sobrina, pues a los ocho años estaba atravesando el divorcio de su mamá y papá y esa circunstancia le vino a mover todo el planeta”, recordó.

Desde entonces ha sabido que la infancia y adolescencia enfrenta sus propios problemas, las propias situaciones que le enseñarán y darán herramientas para en un futuro sortear su adultez.

Sin embargo, para ella es importante que estas experiencias sean vividas en compañía o que al menos los adolescentes tengan en cuenta que no están solas y solos al atravesar cierta situación que surge a su edad y que es igual de importante que lo que vive una persona adulta.

Para ella, como docente, humana y artista, es de suma importancia tratar a las infancias y juventudes con respeto hacia su autonomía, reconociendo también que tienen mucho qué decir y aportar.

“Me tocó ver montajes en los que trataban a la niñez y adolescencia como si no pensaran y precisamente en el teatro pensado para ellos hay que verlos como humanos racionales que son; me gusta ver las cosas de manera horizontal, es decir, no comparto este pensamiento que es vertical, ver al otro por debajo”, indicó.

Ella aprendió del nuevo teatro mexicano en el que es posible abordar temáticas que precisamente le dan importancia a la manera de ver la vida de los adolescentes y la niñez.

Aunque ha hecho teatro infantil, sus últimos trabajos se han centrado en un público adolescente y a partir de esto, ella confía que este teatro es una forma de acompañarles en el proceso de desarrollo y crecimiento.

Cinthia Arrébola es directora de la compañía yucateca ‘El Círculo Teatro’ y este colectivo ha representado a Yucatán a nivel nacional con diversas puestas.

El Círculo Teatro ha sido una compañía acreedora de la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y se ha distinguido por trabajar a partir de la metodología ‘Salas de urgencia’, la cual han usado en sus últimos tres montajes.

Dicha metodología consiste en hacer partícipe a los espectadores del proceso de creación y montaje, pues emiten opiniones para adaptar la puesta escénica.

En Yucatán, es la única compañía que trabaja con esta metodología, misma que ha sido usada en Ciudad de México, Bogotá y Nueva York. (Noticaribe)