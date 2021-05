“LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN CANCÚN NO TIENE NOMBRE”: Promete Greg Sánchez regresar el recurso del Fortamun para enfrentar el grave problema de la inseguridad

CANCÚN, MX.- Hay un problema grave que los cancunenses, especialmente los del Distrito 03, están padeciendo, se llama inseguridad en estas regiones que son las más afectadas, es un área vulnerable donde están asentadas las bandas criminales, declaró en entrevista el candidato a diputado federal por el D-03 de Cancún por el Partido Encuentro Solidario (PES), Gregorio Sánchez Martínez.

“Ya lo que está sucediendo en Cancún no tiene nombre, porque no se le puede decir otra cosa, porque ya empezaron cobrando derecho de piso, quemando negocios, peluquerías, negocios y lo que pasa no tiene nombre, quemando el transporte público, donde la mayoría de los trabajadores, de los que han levantado este destino turístico se mueve”, enfatizó Greg Sánchez.

No omitió mencionar que los hechos delictivos, de cualquier índole, afectan la imagen del destino turístico y preguntó qué va a suceder si el transporte público deja de circular por causa de las amenazas que hay en contra de ellos, qué pasará con toda la gente que tiene que llegar a su trabajo.

Reprochó que las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan “mutis” ante los problemas de inseguridad, no tienen alternativa, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no tienen una estrategia, no han hecho nada por los quintanarroenses, específicamente por el Distrito 03, cuando están para hacer leyes que puedan disminuir la delincuencia y crear leyes persuasivas.

Así que de ser favorecido con el voto el próximo 6 de junio, propondrá “darles cadena perpetua a los feminicidas, cada vez son más en nuestro querido Cancún, cosa que nos duele, nos lastima y en todo México está en crecimiento los feminicidios. Los feminicidas deben de estar de por vida en la cárcel”.

Otra de las propuestas es que los estados y municipios vuelvan a recibir el recurso federal para el Fortalecimiento para Seguridad Municipal, conocido como Fortamum, pero no solo eso, sino que sea aplicado correctamente, que haya una iniciativa de ley para todos los polos turísticos México, porque la actividad es la tercera fuente de divisas al país.

“Voy a subir una iniciativa de ley que los destinos turísticos de México, empezando por Cancún, se blinde, se haga una propuesta de blindaje tecnológico de nueva generación; porque la delincuencia también se ataca con inteligencia y equipos disuasivos, necesitamos que se instale en Cancún unas 10 mil cámaras y un C-4 de a deveras, no de mentiritas”, detalló el candidato del PES al Distrito 03.

Concluyó que el trabajo de los legisladores también es gestionar recursos, pues Cancún le produce a la Federación miles de millones de pesos de impuestos y solo le regresan el 5-7%, eso debe de cambiar. (Elección 2021)