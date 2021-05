DERECHO DE REPLICA | Colectivo Multicultural Cancún hace precisiones a información sobre ambulantaje en la avenida Tulum

Cancún Quintana Roo, 13 de mayo del 2021

Por este medio me permito corregir una inexactitud en una nota publicada por su medio el día 11 de mayo (https://www.facebook.com/11077202670/posts/10158048119432671/) acerca del ambulantaje en Cancún, ya que Se publica la nota con una fotografía de 1 de mis expositores la cual lastimó un Proyecto de Ciudad, de carácter privado y hecho de cancunenses para cancunenses, mismo me permito explicarle:

Este proyecto de ciudad tiene 3 vertientes principales;

La primera, habla del Rescate de Espacios Públicos, y como tal creemos que la Av. Tulúm ciertamente es un espacio a rescatar.

El segundo habla de la Reactivación Económica y el apoyo a los artesanos emprendedores productores y gastronómicos mediante un bazar una vez al mes por 3 días cumple esta finalidad.

La tercera habla del Impulso a las Artes y la Cultura dando un espacio a los cantantes, músicos, poetas, danza, artistas plásticos, y cualquier expresión de arte, que enaltezca nuestra cultura mexicana ante el mundo.

Dado que estamos ubicados en una de las arterias principales, frente al Palacio Municipal, entrada principal al parque de las palapas nos convierte en un evento que es cara de la ciudad Ciertamente cuidamos mucho tanto la legalidad del evento así como los protocolos Covid, que hemos venido manejando desde el inicio de la pandemia; Por lo que me dirijo a usted para pedirle el derecho de réplica y aclarar que no es ambulantaje, sino un proyecto de ciudad que pretendemos que perdure más allá de cualquier administración Exista una nota aclaratoria al respecto de su publicación.

Atte. Comité Organizador