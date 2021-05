TABASCO | Granier, candidato del PRI-PAN a la alcaldía de Centro, acusa intimidación policiaca

TABASCO, MX.- Tras los supuestos actos de intimidación con violencia que sufrió un colaborador por parte de presuntos elementos policiacos y ministeriales del estado, el PRI Tabasco anunció que su candidato a la presidencia municipal de Centro, Andrés Granier Melo renunció a la custodia que le había asignado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para el periodo de campañas, publicó xevt.com.

En conferencia de prensa, donde también estuvo presente el dirigente estatal del PAN, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres; el líder priista Dagoberto Lara Sedas señaló que no tienen confianza en la institución policiaca que dirige Hernán Bermúdez Requena, porque es usada para cometer “delitos” y “atropellos”.

“No existe la más mínima confianza en una institución de seguridad pública que utiliza a sus elementos para cometer delitos y atropellos en lugar de proteger a los ciudadanos, por eso anunciamos que los policías estatales Valdemar Alcudia Leyva y Gustavo Gómez Aguilar que fueron asignados para la seguridad de nuestro candidato lo pondremos nuevamente a disposición del IEPCT ante los permanentes ataques en redes sociales, las pruebas que hoy presentamos y la comparsa del partido en el poder, Morena”, confirmó.

Dijo que ahora los ciudadanos del municipio de Centro estarán a cargo de la seguridad de Granier, sin embargo, responsabilizó al Gobierno federal y estatal de lo que pueda ocurrirle a sus aspirantes.

“Nosotros no tenemos ningún temor porque estamos responsabilizando, si algo le llegara a pasar a quienes estamos hoy presentes aquí como a todos los equipos de campaña, no solamente de Andrés Granier, sino de todos nuestros candidatos a alcaldes, diputaciones locales y federales al Gobierno de la República y al Gobierno del estado”, indicó.

Por otra parte, el dirigente del partido tricolor señaló que Granier Melo no participará en ningún tipo de debates porque en los últimos días han observado que existe una embestida en su contra.

“Tenemos tomada la decisión de que nuestro candidato no participará ni hará el juego, ni el caldo gordo a ningún debate, la intimidación va más allá del escarnio que ha sido él en los últimos días y semanas, no es temor, es recalcarle al pueblo de Tabasco que la embestida que hay contra nuestro candidato va en todos los temas, no hay confianza ni las condiciones para un ejercicio de esta naturaleza, que debe realizarse con el máximo respeto que merecen los ciudadanos”, expresó.

Lara Sedas, hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador para que se garantice la seguridad e integridad física de sus aspirantes a cargos de elección popular, porque no quieren en Tabasco una campaña violenta o bañada de sangre como ocurrió recientemente en Sonora, con el asesinato del candidato a presidente municipal de Cajeme, Abel Murrieta.

“Reiteramos el apoyo a nuestro candidato Andrés Granier y no nos van a intimidar, a pesar de los ataques y de estos hechos violentos, vamos a ganar el próximo seis de junio, sin duda alguna, ustedes lo saben y lo volvemos a reafirmar, hemos sido un partido respetuoso como oposición pero tampoco vamos a permitir que estos hechos violentos consuman la democracia, la paz y la tranquilidad que todos los tabasqueños queremos”, aseveró. (Fuente: xevt.com)