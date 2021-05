En Solidaridad no hay ciudadanos de primera ni de segunda: Mendicuti

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La necesidad de forjar un patrimonio obliga a la gente a ocupar tierras para iniciar asentamientos irregulares e invasiones, carentes de servicios básicos, por lo cual, el candidato a presidente municipal por el partido Fuerza por México, Gabriel Mendicuti, comprometió todo el respaldo a las familias para mejorar sus condiciones de vida y lograr la certeza jurídica de los predios.



Durante este domingo, el contador público recorrió primero la colonia Nuevo Noh Bec, ubicada al norponiente de Playa del Carmen, donde desde el los primeros días de la administración establecerá servicios de medicina con un dispensario médico, mejoramiento de las vialidades y mediante colaboración propia de los vecinos, en un tipo de tanda, construir pies de casa.



Posteriormente, acompañado de la candidata a diputada por el Distrito 01, Alondra Name, Gabriel Mendicuti visitó la zona irregular de Los Sauces en la delegación de Puerto Aventuras, por lo que al dirigirse a los posesionarios sostuvo que en Solidaridad no hay ciudadanos de primera o de segunda tras el reclamo de ser abandonadas por las autoridades municipales.



En ese sentido, manifestó que el 40 por ciento de la mancha urbana de Solidaridad tiene problemas de certeza jurídica de la tierra o son asentamientos irregulares, principalmente por invasiones, en otros casos los ejidos comercializaron sus parcelas sin regularizar o son fraccionamientos que desarrolladores irresponsables abandonaron y no se municipalizaron.



Reclamó que esa necesidad de la gente por tener una vivienda genera que las autoridades hayan tolerado y hasta propiciado las invasiones, incluso, promovido la venta de terrenos irregulares, para llenarse los bolsillos de dinero y usarlos para amasar votos por sus ambiciones de poder, pese a que generan una ciudad ineficiente, insegura y devaluada.



“Las zonas irregulares e invasiones es un problema complejo que debemos atenderlo ya con seriedad y generar esa certeza de la tierra con las autoridades federales y estatales, pero manteniendo el desarrollo ordenado y seguro para las familias, por lo que seremos un aliado para que logren tener sus escrituras y los servicios básicos”, anunció el candidato.



Por último, el abanderado de la Ola Rosa precisó que solo mediante la regularización puede proveerse de agua potable, drenaje, electricidad, alumbrado público, pavimentación y otras necesidades, abatiendo el rezago y mejorando la calidad de vida de las familias, pero para ello necesita llegar a la presidencia municipal con el voto de los ciudadanos el próximo 6 de junio. (Elección 2021)