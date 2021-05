Marybelistas se suman a Fuerza por México para apoyar a Issac Janix

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Alrededor de 40 militantes de Morena, identificados por su cercanía a la senadora Marybel Villegas Canché, que hasta hace algunos días participaban activamente en la denominada “campaña del pueblo” para protestar en contra del Partido Verde Ecologista de México, hoy se sumaron al partido Fuerza por México en apoyo al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Issac Janix.

En conferencia de prensa en los bajos del palacio municipal, los morenistas se despojaron del color guinda y se vistieron de rosa en señal de su total adhesión a esa fuerza política.

Encabezados por Raúl Arjona y Rosario Aban, los morenistas manifestaron que decidieron tomar esta decisión para contribuir al voto útil el próximo 6 de junio.

“Hemos decidido dar el voto útil para sacar a Cancún de toda esta corrupción y de todo lo que han estado robando, cómo es posible que utilicen tanto en imagen y nuestras calles, escuelas y parques abandonados y lo peor es nuestra seguridad”, expresaron.

Por su parte, Rosario quien ya se le había identificado desde hace varias semanas participando activamente en la campaña del candidato Issac Janix, dijo que decidió llevarse a sus compañeros morenistas y su estructura de base a Fuerza por México ante el descontento que hay por la forma en la que el Partido Verde se está apoderando de Morena, además acusó a los dirigentes de corromperse.

“Estamos aquí muchos compañeros fundadores que siempre he respetado por su experiencia y lealtad hacia el proyecto de nación, lamentablemente nuestro municipio ya se ha corrompido y la Cuarta Transformación no ha llegado a Benito Juárez porque se ha corrompido con el Verde y así como el Verde acabó en su momento con el PRI, porque son unas sanguijuelas que nada más llegan absorber a chupar y luego se van y lo mismo están haciendo con Morena, es lamentable que los altos dirigentes se hayan dejado corromper y no hayan hecho las cosas de acuerdo a los estatutos de nuestro partido”, expresó Rosario.

Cabe hacer mención que en el caso de Raúl Arjona y otros militantes, desde el pasado proceso electoral habían dejado al partido Morena para sumarse completamente a la campaña del entonces candidato Eloy Peniche y hoy nuevamente a unos días de la elección aplica la misma estrategia, de respaldar a otro candidato ajeno a la Cuarta Transformación. (Noticaribe)