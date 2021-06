Expolicía acusa amenazas e injusticia de la administración de Juan Carrillo

ISLA MUJERES, MX.- Un policía que fue dado de alta en la Corporación de Isla Mujeres en 1994, de nombre Mario Segura Hernández de 59 años presentó hoy una queja en contra del expresidente municipal y actual candidato a diputado federal por el Distrito 01, Juan Carrillo Soberanis por supuestamente haberlo tratado injustamente.

En una rueda de prensa en esta ciudad, Segura Hernández explicó que sufrió un accidente hace tres años, pero la administración municipal de Juan Carrillo no lo reconoció como accidente laboral, por eso ahora exige que le homologuen su pensión, pues le dan 2 mil 900 pesos mensuales, monto que calificó como injusto.

También afirmó haber sido amenazado por el chofer de Juan Carrillo, cuando el denunciante llegó a la Oficialía Mayor. Asimismo culpó al tesorero municipal, Martín Trejo, de que le paguen media pensión.

Responsabilizó a los candidatos Juan Carrillo Soberanis y a Fernando Bacelis Godoy si le llegase a pasar algo a su familia por denunciar públicamente esta injusticia; pues ahora incluso venderá su casa para pagar sus gastos.

“Hablé con Juan Carrillo, el día que me iba a golpear su ‘gato’ en Oficialía Mayor, me dijo que no me preocupara, que me iba a solucionar todos mis problemas, que él firmaría un documento, pero fue mentira. Me confié y no le exigí que lo hiciera por escrito”, detalló el expolicía Mario Segura.

Por último, el denunciante adelantó que el próximo lunes hará un plantón con toda su familia en los bajos del Palacio Municipal de Isla Mujeres. (Agencia SIM)