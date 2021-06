Felipe Calderón da positivo a COVID-19 después de visitar Quintana Roo

CANCÚN, MX.- A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, confirmó haber dado positivo a COVID-19 hoy, dos días después de haber visitado Quintana Roo, para reunirse con candidatos aliados con el PAN.

“Les comparto que me hice una prueba de COVID-19 y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo para cerrarle el paso al autoritarismo”, escribió el ex mandatario en su cuenta.

Fue el sábado cuando el Calderón Hinojosa realizó una gira por Quintana Roo, en Cancún y Cozumel, para reunirse con los candidatos Jesús Pool Moo, y con Pedro Joaquín Delbouis, respectivamente, así como con integrantes de sus campañas.

También se sabe que paseó en yate con el actual subsecretario de Gobierno del Gobierno del Estado, Frank López Reyes. (Agencia SIM)