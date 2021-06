Rechazan colectivos feministas iniciativa de protección a la maternidad que será analizada en el Congreso de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Colectivos feministas en Quintana Roo rechazaron la iniciativa de ley de protección a la maternidad para el Estado, presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, y pidieron sea desechada dado que contraviene los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Advirtieron que en la iniciativa, más que una serie de derechos relativos con la relación íntima y estrecha que hay entre la madre y el hijo(a), se quiere imponer a la mujer o niña la obligación de hacerse responsable del embrión que se esté gestando en su vientre desde el primer momento, adjudicándole los cuidados que deberá tener para que los nueve meses en promedio que dura la gestación llegue a buen término, sin reconocerle su derecho a decidir sobre su cuerpo, y en ningún momento se toca el tema del aborto espontáneo o natural, es decir aquel que no es provocado intencionalmente; y el aborto terapéutico, que es la interrupción del desarrollo fetal por razones estrictamente médicas.

Externaron su preocupación por esta iniciativa pues solo se pretende reflejar en ella los principales aspectos que conlleva a la maternidad y no se habla sobre los derechos que tiene la mujer si en algún momento decide no quedar embarazada, no hay alternativas para que las mujeres y niñas del Estado ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos ya que no se habla sobre las opciones que tendrán en caso de decidir no llevar a término el embarazo, es decir no se menciona la despenalización del aborto, solo se contempla a las mujeres que se encuentra ya en estado de gravidez, suponiendo que todas queremos ser madres e incluso refuerza los estereotipos de roles de género, mediante expresiones sexistas como la de ejercer la maternidad con responsabilidad, relegando a las mujeres a cumplir con su única función que es la de la reproducción humana y quitando la carga de la crianza compartida de las infancias a través de las paternidades responsables.

Se quiere privilegiar el derecho de nacimiento del embrión desde el momento de la concepción contrariando a lo establecido en la ley que dice que a partir de que jurídicamente se tenga a un niño(a) vivo y viable, nacen una serie de derechos inherentes al mismo y a la relación madre-hijo(a), señalaron.

Consideraron un desperdicio de recursos y tiempo del Poder Legislativo el desviar la atención de las Comisiones de la XVI Legislatura del Estado de temas prioritarios para crear sobreregulación, lo que obstaculiza el acceso al ejercicio de nuestros derechos humanos “el diputado Eduardo Lorenzo Martines Arcila en lugar de promover esta iniciativa de ley sobre maternidades hubiera promovido un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso para exhortar respetuosamente al Senado de la República Mexicana para que emita un dictamen por el que solicite al Poder Ejecutivo Federal suscribir y enviar para su ratificación, el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues consideramos que este convenio es de vital importancia si realmente su preocupación genuina es proteger a la mujer embarazada y no coartarle su derecho sexual y reproductivo”.

Es urgente que las reformas sobre el tema de la maternidad se hagan en normas de trabajo para la equidad, relacionadas con las responsabilidades familiares (paternidad y maternidad), la no discriminación en el ámbito laboral, la licencia de maternidad por adopción, la protección a la maternidad de las trabajadoras del campo, la protección a la maternidad de las trabajadoras domésticas y las licencias de paternidad, así como el ejercicio de una paternidad responsable.

Las integrantes del Colectivo Femenil Xtabay QRoo, Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil-Ha, Foráneas Seguras, Siempre Unidas y Marea Verde Quintana Roo también exigieron que se deje de criminalizar la labor de las parteras tradicionales para que haya un reconocimiento por parte de las instituciones de salud ya que su trabajo es fundamental en estos tiempos de pandemia así como investigar, sancionar y combatir los embarazos a edad temprana que solo se traducen en violencia contra niñas y adolescentes en la Zona Maya. (Noticaribe)