“NO HABRÁ CACERÍA DE BRUJAS NI INVENTAREMOS COSAS DONDE NO HAYAN”: Yensunni Martínez presidenta municipal electa para Othón P. Blanco

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque aseguró que no habrá borrón y cuenta nueva, la presidenta municipal electa de Othón P: Blanco Yensunni Martínez Hernández anticipó que será la Contraloría municipal la responsable de dictaminar presuntas irregularidades que se hayan cometida para que la sindicatura se encargue de presentar las denuncias correspondientes.

“No habrá borrón y cuenta nueva”, remarcó.

“Deben hacerse responsables de sus actos quienes lastimaron a la administración pública. No seremos omisos en las investigaciones, pero no habrá cacería de brujas ni tampoco inventar cosas donde no las haya”, afirmó.

Entrevistada en las instalaciones del Consejo Municipal del Ieqroo donde recibió su constancia de mayoría, Martínez Hernández reconoció que el ayuntamiento presenta una sobrecarga de empleados de un 60 por ciento que ocasiona que el 70 por ciento se destine a capítulo mil, pagó de sueldos y salarios.



Aseguró que no habrá reingenieria administrativa, pero que hablará con los trabajadores sobre el pago de prestaciones que aún están pendientes de realizarse.

Martínez Hernández confirmó que directores actuales no serán ratificados porque el desempeño le dejó muy mal sabor de boca sobre todo en áreas de Fiscalización, Comunicación Social y Mercados.

Explicó que los próximos funcionarios municipales deben tener conocimiento de la administración pública y probada capacidad moral. Afirmó que no se pueden dar el lujo de la curva de aprendizaje de año y medio. (Noticaribe)