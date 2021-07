Activista advierte sobre casos de discriminación de funcionarios contra la comunidad LGBTTTIQ+ en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Presuntos casos de discriminación a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ prevalecerían, pues servidores públicos y como personal de centros de entretenimiento los cometerían hacia ese sector poblacional, sostuvo el representante del colectivo Prodiversidad, David Antonio Briceño Guzmán.

“Puedo hablar de aquí en Chetumal, donde sí existe cierto grado de discriminación, pero nosotros hemos creamos conciencia, señalando y motivando a reportar este tipo de actos”, añadió al respecto.

Precisó que los casos documentados sobre el tema serían en el Registro Civil del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) y otro es un negocio, donde una persona, nacida varón, pero que se asume como mujer, fue reprendida por usar el baño de damas.

Dijo que aunque estos casos no son denunciados por falta de atención, por lo menos han existido otros cuatro de discriminación en contra de personas de ese sector poblacional, además de que, según sus estadísticas, contabilizan 58 crímenes de odio en la entidad de 2011 al 2018, cifra que pudiera no ser real, pues no todos los casos son catalogados como tales.

Dijo que al no existir donde denunciar este tipo de actos de discriminación en la capital del estado, con excepción del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que en su opinión no es la instancia idónea, solo tienen el recurso de la vía telefónica y electrónica, que es lo que inhibe las denuncias de las personas que desean inconformarse.

“Nosotros hemos estado creando la conciencia en redes sociales diciendo y motivando a reportar este tipo de actos, ya que desgraciadamente no hay en Chetumal donde pueda hacerse, porque generalmente solo es ante la Conapred” finalizó. (Infoqroo)