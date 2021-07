Defraudan a ciudadanos con falsos créditos; ‘clonan‘ página web del Banco del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A raíz de la pandemia de COVID-19, se ha desatado una crisis económica en el país, lo que provocó la necesidad de conseguir dinero. Sin embargo, esta situación fue también aprovechada por delincuentes que ofrecen créditos falsos a nombre del Banco del Bienestar, publicó infobae.com.

En ese sentido, la institución bancaria advirtió sobre el reciente modus operandi que están realizando algunas personas con la promesa de dar un crédito o apoyo en efectivo.

Por medio de redes sociales alertó a la población sobre facilitar un presunto financiamiento.

“Recuerda que, por el momento, el Banco del Bienestar no está otorgando ningún tipo de crédito ni préstamo”.

Asimismo, reiteró que la manera de trabajar de los malhechores es exponer presuntas plataformas web a su nombre.

“Páginas como éstas son un intento de fraude. No caigas en trampas, revisa el dominio correcto de nuestras páginas y redes sociales verificadas”, insistió.

Y es que los ciberdelincuentes solicitan el correo electrónico de la víctima al ingresar a la supuesta página clonada del “Banco del Bienestar”, además piden compartir la imagen de una identificación oficial como INE.

El banco explicó también que no cuenta con intermediarios, no ofrece tarjetas, apoyos económicos ni ninguna otra cosa por parte del Gobierno, ya que no hay representantes ajenos al personal que labora en sus sucursales y oficinas de la Ciudad de México o en los estados de la República Mexicana. (Fuente: infobae.com)