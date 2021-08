CHIAPAS | Sujeto besó y tocó a menor, pero fue dejado libre ‘porque no la violó’…

CHIAPAS, MX.- Un sujeto que fue acusado por abusar de una menor de edad en Comitán, sigue libre porque de acuerdo a las autoridades locales no violó a la niña, es decir, no se cometió ningún delito, publicó infobae.com.

El medio local Chiapas sin Censura difundió este jueves 8 de agosto el caso de una niña de aproximadamente 8 años de edad que fue besada y tocada indebidamente por un sujeto identificado como Rubén Pascasio.

Según lo señalado, el sujeto presuntamente fue acusado ante la Fiscalía local, pero no tomaron el caso, ya que no habría llegado al coito con la menor.

No obstante, existe una prueba en video, captada por una cámara de lo que parece un local, en donde el hombre de 33 años de edad toma a la niña por la fuerza para besarla por casi cinco segundos y aparentemente tocarla en contra de su voluntad.

En las imágenes se aprecia el momento en el que la niña está de espaldas al individuo y este se le acerca para besarla en la boca pese a que ella intenta hacerse hacia atrás e incluso pone sus manos para alejarlo.

Luego de varios tortuosos segundos, el hombre, quien sujetaba con una mano la cabeza de la niña y con la otra presuntamente tocaba su cuerpo se aleja con su mochila.

En ese mismo instante, la niña toma parte de su blusa para “limpiarse” el beso y corre en sentido contrario al sujeto.

Aunque ahí se corta el video de no más de 9 segundos, el abuso quedó constatado, pese a lo que supuestamente señalaron las autoridades.

Dicha grabación, rápidamente se hizo viral y llegó a manos de feministas como la colectiva Brujas del Mal que hizo la respectiva denuncia pública e hizo un llamado al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón a revisar el caso.

“El pedófilo agresor se llama Ruben Pascasio, y está libre porque las autoridades no consideraron que esto fuera abuso sexual. Lo es. ¿En Chiapas se protege a la infancia, @RutilioEscandon?”, dijeron.

Como era de esperar los cibernautas se unieron rápidamente al reclamo y llamado de atención al mandatario chiapaneco para que se castigue al sujeto, quien probablemente lleva abusando de la menor por mucho tiempo.

“Ganas de matarlo no me faltan. Urge la dirección de Rubén Pascasio López para que le enseñemos a respetar a las niñas, ya que nuestras autoridades están bien pendejas y no saben hacer su trabajo”, fue alguno de los comentarios que circularon en Twitter.

¿Qué se considera abuso sexual infantil?

De acuerdo con un documento del Sistema Nacional DIF, el abuso sexual en niñas y niños se entiende cuando una persona de la misma o mayor edad, los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos o tocamientos; a ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y/o a manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual.

Explica, que la forma más común en la que los menores pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales u otras partes de su cuerpo; tener contacto buco-genital del abusador(a) con la niña o el niño; utilizarlos en la elaboración de material pornográfico; obligarlos a ver películas, revistas o fotos y exhibir o tocar los genitales del abusador (a).

Por lo regular, quienes llevan a cabo esta práctica, emplean su poder, autoridad y fuerza, así como el engaño y la mentira; puede ser un familiar, conocido de la familia, vecino, profesor, cuidador e incluso el padre o la madre.