LLUEVE SOBRE MOJADO: Por tormenta ‘Grace’, tres cruceros cancelan llegada a Cozumel

COZUMEL, MX.- Los cruceros Allure of the Seas, Adventure of the Seas y Symphony of the Seas cancelaron su llegada a Cozumel, debido a la trayectoria que mantiene la tormenta tropical “Grace”, informó la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña.

Explicó que el crucero Symphony of the Seas estaba programado para llegar al destino mañana miércoles, mientras que el Allure of the Seas y Adventure of the Seas hasta el jueves, sin embargo, ante la proximidad del fenómeno hidrometeorológico se canceló su arribo.

Asimismo, expuso que hasta el momento sólo se ha dado a conocer la cancelación de los tres cruceros señalados, los cuales estaban programados para arribar al muelle internacional SSA México, localizado por la zona costera sur de la isla.

Agregó que al estar la isla de Cozumel en la trayectoria de “Grace”, se canceló la llegada de estos hoteles flotantes, mientras que aún se mantiene programado el arribo de los cruceros Carnival Breeze y Carnival Vista para el jueves 19 de agosto.

En cuanto a las navieras que mueven pasajeros y vehículos, tanto en Cozumel como en Isla Mujeres, precisó que mantienen operaciones hasta el momento, las cuales continuarán con el servicio mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. (Infoqroo)