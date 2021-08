ACAPARAN COLONIAS DE CHETUMAL LOS CONTAGIOS DE COVID-19: “La ligera estabilidad no sirve de ninguna manera para cantar victoria”, admite Carlos Joaquín

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- En el ranking estatal de colonias con mayores casos activos de covid-19 se encuentran 7 colonias de Chetumal de la semana del 8 al 14 de agosto, al respecto el gobernador Carlos Joaquín manifestó su preocupación porque en Chetumal, lejos de disminuir la curva de contagios, incrementó en esta última semana; sin embargo, en el resto de los municipios si hay una baja en la tendencia de contagios.

“La ligera estabilidad no sirve de ninguna manera para cantar victoria, no podemos relajarnos, no podemos bajar los brazos, yo los invito a todas y a todos a seguir con el uso de los hábitos, a manejar correctamente el cubre bocas y también lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia entre las personas de más de metro y medio o dos”, recomendó.

Abundó que, sería todavía mejor que la gente no acuda a lugares con aglomeraciones, ya que al cuidarse protege a todos, “no queremos que nadie vaya a un hospital, no queremos más personas intubadas, menos que sean de sus familias y que estén jugándose la vida o la muerte como desgraciadamente ha ocurrido con muchos amigos y amigas o familiares de todos nosotros”.

En el ranking estatal se encuentran la colonia Adolfo López Mateos en Chetumal con 27 casos, Villas del mar en Cancún con 25 casos, Proterritorio en Chetumal 24 casos, Caribe en Chetumal 17 casos, al igual que la colonia Solidaridad en Chetumal con 17 casos, la colonia del Bosque también en Chetumal con 10 casos, Payo Obispo en Chetumal 10 casos, el centro de Kantunilkin 9 casos, el centro de Chetumal 9 casos y la colonia ejidal de Playa del Carmen con 9 casos.

Finalmente, anunció que a partir del 23 de agosto se continuará con la vacunación contra el covid-19 de todos los sectores que no han podido complementar sus esquemas de vacunación, lo que sin duda dijo, ayudará a que disminuya la ocupación hospitalaria y el número de defunciones. (Noticaribe)