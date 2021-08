Proliferan radiodifusoras ‘piratas’ promovidas por grupos delincuenciales o religiosos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Radiodifusores y autorida­des muestran preocupación por la proliferación de es­taciones de radio pirata en el país, “pues se estima que hay al menos 500 en todo el territorio nacional que usan ilegalmente el espec­tro radioeléctrico y com­piten en forma desleal con los concesionarios”, infor­mó Carlos Ponce, director general de Verificación en la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Te­lecomunicaciones (IFT), publicó dineroenimagen.com.

Destacó que en los últi­mos siete años se ha veri­ficado a 657 estaciones, de las que a 350 se le ha con­fiscado el equipo y bajado el switch, y de las que sólo en los que va de 2021 se ha incautado a 60, pero que la estimación es que por lo menos hay 500 emisoras ilegales, y constantemente sube el número.

Explicó que muchas de esas emisoras ilegales son operadas por grupos del crimen organizado que las usan para comunicarse en­tre sí, o bien por sectas re­ligiosas, organizaciones de presión o para generar movilizaciones.

Operan sin el pago de contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico y no participan en un pro­ceso de licitación, como sí lo hacen los concesionarios. No pagan impuestos, no ge­neran empleos, ni invierten en producción, y roban la publicidad de un radiodi­fusor autorizado y cobran por transmitirla, y ponen en grave riesgo otros servicios como es la aeronavegación.

Ponce explicó que hay estaciones desde 150 wa­tts y más, que no sólo es­tán usando ilegalmente el espectro. “Es importante el tema de la libertad de ex­presión, el tema del uso de los medios de comunica­ción, pero muchas estacio­nes han puesto en riesgo algunos otros servicios pú­blicos relevantes para el Estado mexicano, como es la comunicación aero­náutica, o la comunicación meteorológica.

Acudimos a sitios don­de hay cerca un aeropuer­to, y está funcionando una estación pirata que pone en riesgo el transporte aéreo”.

Ocultos

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, co­mentó que la complejidad para combatir y desman­telar a las radiodifusoras ilegales se ubica en el he­cho de que sus antenas se ocultan de la forma más in­creíble, que van desde ár­boles, ventanas y “hasta los tubos de vacío de un ti­naco que en realidad son antenas y no tiene relación con el servicio de agua”.

Lo anterior, indepen­dientemente de que los propietarios de los inmuebles, los mismos operadores de las emi­soras ilegales y hasta comunidades completas, en muchas ocasiones se oponen a la acción del IFT, por lo que los verificadores acuden en compañía de las fuerzas de seguridad, ya sea federales, estatales y / o municipales.

Ponce destacó que es en el corredor del Bajío, Guadalajara, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, en donde se da 60% de esta actividad ilegal y el otro 40% en el norte del territorio nacional. (Fuente: dineroenimagen.com)