VIDEO | ANAYA SE HACE LA ‘VISTIMA’: Acusa que AMLO lo quiere fregar a la mala…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por medio de sus redes sociales, Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, informó que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador “lo quiere meter a la cárcel” debido, argumentó, a que no quiere que se convierta en candidato presidencial en 2024.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, escribió el político en su cuenta de Twitter.

(Fuente: El Heraldo de México)