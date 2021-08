AMLO aconseja a Anaya ’probar’ la cárcel para fortalecerse políticamente

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que Ricardo Anaya debe presentar pruebas si es inocente, y que ir a la cárcel, siéndolo, puede ayudar a fortalecer su trayectoria política, publicó El Financiero.

“El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, puntualizó en la conferencia matutina.

Añadió que Anaya ha acusado que es perseguido político por parte del presidente y que eso es mentira. Dijo que el excandidato presidencial tiene una denuncia que fue presentada por compañeros suyos y una más que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Se le juntaron estas denuncias (…) Entonces se le hizo fácil decir: ‘Me está persiguiendo Andrés Manuel’. Ahora sí que como diría su compañero: ‘Y yo por qué?’”, señaló el presidente.

El sábado, Anaya publicó un video en su cuenta de Twitter donde dijo que Andrés Manuel López Obrador quiere llevarlo a la cárcel porque el mandatario federal no quiere que sea candidato presidencial en 2024.

En tanto, este mismo lunes, Anaya anunció que se exiliará del país debido a lo que calificó como una persecución política del mandatario.

El panista mencionó haber recibido un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a declarar ante un juez el próximo jueves en el Reclusorio Norte.

Anaya afirmó que si se presentara a este llamado, existe la posibilidad de ser encarcelado el mismo día.

AMLO aconseja a Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador recomendó al panista que no se ampare y que lo defienda su partido, aseguró que él no quiere impedir la candidatura del panista. Además, recordó que él no tiene nada que ver en la Fiscalía.

“Que no sea marrullero. Se les hace fácil decir ‘me persiguen, me persiguen’; nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos. Somos distintos, tenemos principios ideales, tenemos moral. Pero es una maniobra politiquera el querer salir así”, respondió. (Fuente: El Financiero)